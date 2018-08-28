За семь месяцев этого года на территории района было зарегистрировано 27 фактов скотокрадства, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил аким Казталовского района Абат ШЫНЫБЕКОВ на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций. Выяснилось, что с начала года в районе было совершено 157 преступлений. По сравнению с прошлым годом этот показатель больше на два факта. - Сотрудниками полиции было раскрыто 85% всех преступлений. По факту кражи за 7 месяцев 2018 года было зарегистрировано 70 преступлений. Из них 27 случаев скотокрадства.  Сотрудниками местной полицейской службы были задержаны несколько преступных групп, которые занимались кражей скота не только в Казталовском районе, но и на территории соседних районов, - заявил Абат ШЫНЫБЕКОВ. Кроме того, аким района отметил, что совместно с сотрудниками областной прокуратуры планируется и в будущем продолжать работу по повышению раскрываемости таких преступлений.