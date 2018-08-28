Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил аким Казталовского района Абат ШЫНЫБЕКОВ на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций. Выяснилось, что с начала года в районе было совершено 157 преступлений. По сравнению с прошлым годом этот показатель больше на два факта. - Сотрудниками полиции было раскрыто 85% всех преступлений. По факту кражи за 7 месяцев 2018 года было зарегистрировано 70 преступлений. Из них 27 случаев скотокрадства. Сотрудниками местной полицейской службы были задержаны несколько преступных групп, которые занимались кражей скота не только в Казталовском районе, но и на территории соседних районов, - заявил Абат ШЫНЫБЕКОВ. Кроме того, аким района отметил, что совместно с сотрудниками областной прокуратуры планируется и в будущем продолжать работу по повышению раскрываемости таких преступлений.