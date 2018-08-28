Иллюстративное фото из архива "МГ" 28 августа в региональной службе коммуникаций заместитель акима города Мирболат НУРЖАНОВ рассказал о мероприятиях ко Дню города, которые пройдут с 3 по 15 сентября. - Ежегодно в начале сентября мы проводим празднование Дня города. Это один из любимых праздников жителей и гостей нашего города. В этом году мы запланировали ряд мероприятий. Вход на все мероприятия будет свободным, - заявил Мирболат НУРЖАНОВ. По словам замакима, с 3 по 8 сентября на арбате по улице Д. Нурпеисовой пройдет ярмарка изделий ручной работы «Акжайык - город мастеров» с участием ремесленников из Бурлинского, Казталовского, Акжаикского, Жангалинского и других районов. 3 сентября в 18:00 часов на набережной реки Урал в районе Стеллы пройдет II-ой фестиваль традиционного искусства «Жайық сазы», в котором примут участие деятели искусства ЗКО, а также деятели искусства из городов Алматы, Астана, Актобе и Атырау. Кроме того, с 3 по 8 сентября будет организована «Неделя казахстанского кино» в кинотеатре Гагарина, где для зрителей разных возрастов будут представлены кинокартины АО «Казахфильма», а также отечественные мультфильмы, которые будут показываться во внеурочное время. 4 сентября 19:00 в областном центре культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али пройдет КВН на кубок акима города Уральск с участием 8 команд. В фестивале примут участие команды из Алматы, Кызылорды, Актобе и Мангистауской области. 6 сентября в 19:00 в областном центре культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али состоится концерт классической музыки «Орал-Опера», где выступит солистка театра «Астана Опера» Айзада КАПОНОВА, а также лауреаты международных конкурсов, областной камерный оркестр, эстрадно-симфонический оркестр акима ЗКО и Уральский городской ансамбль скрипачей. С 7 по 13 сентября в спортзале имени Айтиева состоится традиционный международный турнир по волейболу «Достық-Дружба», где примут участие команды из Туркменистана, Киргизии, Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Башкортостана, Татарстана и из городов нашей республики. Открытие турнира планируется на 8 сентября. 7 сентября в 18.00 в областном казахском драматическом театре имени Х.Букеевой пройдет конкурс красоты «Жайық Аруы – 2018». 7 сентября 18.00 в областном центре культуры и искусства имени Кадыр Мырза Али пройдет гала-концерт «Сәлем, Астана», в ходе которого выступят лучшие исполнители со всех районов ЗКО. 7 сентября 20.00 на площади Абая состоится дискотека для молодежи города с участием известных диджеев, а также коллективов TimeScOVER, Батыс star и Степ-ап. Кроме того, в ходе мероприятия пройдет торжественная церемония награждения победителей конкурса «Мисс Уральск». 8 сентября в 09:00 по улице Ихсанова пройдет сельскохозяйственная ярмарка. 8 сентября в 10:00 на арбате по улице Д. Нурпеисовой будет организована программа «Променад»: ярмарка изделий ручной работы «Город мастеров», фестиваль цветов, акция «Читающий город», Буккроссинг, спортивные соревнования – армреслинг, шашки, шахматы, тоғызқұмалақ, «STREET WORKOUT», фестиваль «Биле, Орал» (брейк-данс). 8 сентября в 10:00 на площади Первого Президента состоится мероприятие «Сапалы өнім – 2018», где примут участие 18 производителей пищевой продукции ЗКО. 8 сентября в 11.00 на реке Урал в районе Стеллы состоится выпуск мальков осетра в реку Урал. 8 сентября в 11.30 по проспекту Евразии состоится торжественное открытие сквера, построенного на средства депутата городского маслихата в рамках реализации программы «Туған жер». 8 сентября в 20:00 на стадионе имени П.Атояна состоится праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады и праздничный салют. 15 сентября в 8.00 на стадионе имени П.Атояна и дальше по маршруту состоится благотворительный полумарафон ко Дню города.