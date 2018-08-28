Сегодня, 28 августа, депутаты городского маслихата одобрили заявку перевозчиков. Планируется, что новый тариф начнет действовать уже с сентября 2018 года, сообщают в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог. При этом участникам ВОВ сохранили бесплатный проезд в автобусе. Дети от 7 до 14 лет теперь будут платить 40 тенге за проезд. Для пенсионеров, ветеранов-чернобыльцев и афганцев установлен льготный тариф – 60 тенге.