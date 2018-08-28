Иллюстративное фото "МГ" Стоимость нефти при этом заложена по цене 60 долларов за баррель на ближайшие три года. - Как вы знаете, у нас этот индикатор на скользящей основе, мы имеем возможность эти параметры пересмотреть. Что касается курса валюты, то мы не прогнозируем курс, он расчетный, у нас свободное плавание. Курс, который мы используем для формирования проекта бюджета, - 350 тенге за доллар на следующий год, - сказал министр в кулуарах правительства. Обсуждение проекта закона о республиканском бюджете на 2019-2021 годы прошло на заседании правительства в закрытом режиме. Позже Сулейменов сообщил, что радикальных изменений в бюджете не предусматривается. - Мы обсуждали вопрос автоматизации, совершенствования госуслуг, рассматривали вопрос сокращения количества госслужащих в результате автоматизации, централизации различных вспомогательных процессов. Радикальных изменений нет, бюджет, как всегда, у нас социально направленный, основная часть расходов направлена на поддержание уровня жизни каждого казахстанца, есть часть бюджета развития, понятно, направленного на исполнение госпрограмм, АПК, развитие МСБ. То есть кардинальных изменений нет, - заявил министр. Курс тенге, по последним данным, составляет 361,22 за доллар - с таким итогом завершилась дневная сессия на бирже KASE.