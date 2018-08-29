Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, по результатам проверки были выявлены ряд систематических нарушений при реализации Дорожной карты занятости 2020 и Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. Стоит отметить, что проверка выявила 11 фактов фиктивного трудоустройства на общественные рабочие места. Так, мужчина, который был зарегистрирован как безработный в начале года направлен на общественные работы в аппарат акима сельского округа, где числился на протяжении 6 месяцев. Во время проверки выяснилось, что в этот период он работал на предприятии в городе Актау. -За последние три года на краткосрочное профессиональное обучение центрами занятости направлено 3 933 человека. Для этих целей из бюджета выделено 625,9 млн тенге. Однако, трудоустроено только 28% или 1 131 человек, 300 из них работают не по специальности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Выяснилось, что прокуратурой ЗКО выявлен 61 факт, когда сведения о трудовой занятости населения искусственно завышались, а данные о численности безработных занижались. Так, мужчина был временно трудоустроен и привлечен к общественным работам, с последующим исключением из учета безработных. Тогда как проверкой установлено, что фактически он не трудоустраивался, договор о привлечении его к общественным работам не заключался, оплата труда не производилась, пенсионные и социальные отчисления не перечислялись. -В ходе проверки был установлен факт необоснованной выплаты кредита отдельным лицам. К примеру, в состав участников программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» в качестве самозанятого включен мужчина, который фактически является директором действующего предприятия. Это позволило ему получить в рамках господдержки кредит в размере 18 млн тенге, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Стоит отметить, что предприниматель незаконно получил 9 субсидий для создания социальных рабочих мест, хотя эти рабочие места им не создавались. Таких нарушений было зарегистрировано около 100 фактов. Все они внесены в акты прокурорского надзора с постановкой вопроса об устранении нарушений законности и привлечении виновных лиц у установленной ответственности. По 12 фактам прокурорами инициированы досудебные расследования.