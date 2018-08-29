Целью меморандума является развитие межрегиональной кооперации и повышение конкурентоспособности регионов. Стороны договорились сотрудничать в сфере промышленности, малого и среднего бизнеса, в области сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, строительства. Также взаимодействие между областями предполагается в сфере молодежной политики, культуры и спорта. Как отметил аким Атырауской области Нурлан Ногаев, главная задача, стоящая перед акиматами, – ознакомление с успешным опытом работы в разных сферах экономического развития регионов. - Одним из важнейших поручений главы государства Нурсултана Назарбаева является развитие межрегиональных отношений. Очень полезно обмениваться успешным опытом, это во многом ускоряет процессы развития. Мы сегодня обсудили широкий спектр вопросов, обменялись мнениями по многим проектам в рамках двухстороннего сотрудничества, - сказал Нурлан Ногаев. – Мы видим, что есть заинтересованность, понимание вопроса. В ближайшее время все обсуждаемые проекты планируются к реализации. По мнению акима Мангистауской области Ералы Тогжанова в целях диверсификации экономики необходимо уделять внимание вопросам развития несырьевых секторов. - Это обрабатывающая промышленность, развитие малого и среднего бизнеса, реализация проектов в сельском хозяйстве, продовольственная безопасность. Есть интересные проекты в сфере строительства и развития туризма. Реализация всех достигнутых договоренностей, несомненно, даст импульс для экономического роста регионов и республики, - подчеркнул Ералы Тогжанов. На сегодня Мангистауская область является одним из крупных транспортных логистических хабов страны. Развитие морских портов дает больший импульс для экономики Казахстана. Глава Мангистауской области затронул вопрос казсодержания в крупных нефтяных проекта. - На территории области три нефтяные компании в год в среднем закупают товары на 1 трлн 400 млрд тенге. Из них 30% из-за пределов республики, это порядка 500 млрд тенге. Это большой рынок и потенциал для наших предприятий, для привлечения инвестиций. Производя эти товары на территории республики, мы создадим условия развития местных компаний, открытия новых рабочих мест, пополнения бюджета государства, - считает Ералы Тогжанов. В свою очередь аким Атырауской области Нурлан Ногаев рассказал о будущих планах по развитию специальной индустриальной зоны на тарритории области. - Как вы знаете, в парламенте обсуждается законопроект о специальных экономических и индустриальных зонах. Если этот закон будет принят, мы готовы развиваться в этом направлении. В Исатайском районе для создания специальной индустриальной зоны выделен земельный участок. Для обмена опытом в этом направлении мы побывали в Турции. На территории индустриальной зоны работают 35 тысяч человек, порядка 180 резидентов. И часть из них, 35-40 предприятий, готовы прийти на наш рынок, - пояснил Нурлан Ногаев. – Для этого нужна законодательная база, налоговая стабильность. Вместе с тем у нас функционирует специальная экономическая зона для развития нефтехимического кластера. Реализация этих проектов позволит выпускать готовую продукцию, что позволит создавать конкурентоспособные предприятия. Подписание меморандума даст новый толчок для развития экономического и инвестиционного потенциала двух областей.