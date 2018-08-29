Со слов местных жителей, после наводнения в 2011 году без того разрушенные дороги пришли в плачевное состояние, и жильцы должны терпеть постоянные неудобства. Летом - это клубы пыли, весной и осенью - грязь и слякоть. - Живу здесь около 40 лет. Я от имени жителей неоднократно обращалась во все соответствующие органы с просьбой сделать нам дороги. С 2012 года мне каждый год обещают решить этот вопрос. Сказали, что в этом году будет проектно-сметная документация, будет новая дорога. Обращалась даже через прокуратуру. Все подтверждающие документы у меня есть. Была на приеме у акима города 9 июля. Все безрезультатно. У нас и тротуаров нет. Зато через нас сделали проезд в садоводческое общество "Ягодка" и "Умиткер". Я через вас хочу обратиться к акиму города, чтобы он собрал жителей нашего поселка и объяснил, на каком основании все это делается. Почему нас никто не спрашивает? - рассказывает местная жительница Ирина ЧАПОВА. Выяснилось, что 11 июля этого года в поселок все же приезжали специалисты городского ЖКХ, которые осмотрели дороги и сказали, что проведут ремонтные работы на 700 метрах дороги. - Астана построилась за 20 лет, а у нас за 30 лет не могут улицу отремонтировать. Может, наши улицы не относятся к Казахстану? Люди сами своими силами привезли камни и попытались залатать эти огромные ямы, чтобы хоть как-то можно было пройти и проехать, - сетует Ирина ЧАПОВА. Как стало известно, большегрузные машины регулярно ездят через поселок и поднимают клубы пыли. В результате все плодово-ягодные насаждения жителей, дома и машины полностью окрасились в серый цвет. - Я сажаю огород, все в пыли. А люди во время дождей ходят по моему участку и все вытаптывают, - говорит жительница поселка Лидия СНАЛИНА. По словам жителей, скорая помощь и пожарная служба не могут проехать в поселок и людям часто приходится страдать из-за этого, таксисты и общественный транспорт даже не заезжают в поселок. А в дождливый сезон людям приходится носить по несколько пар обуви, так как без резиновых сапог по дорогам просто не пройти. Выяснилось, что и освещения на улицах поселка нет. - Я иногда иду поздно с работы. Автобусы, естественно, сюда не заезжают. Тут темно. Я не знаю, за сумку хвататься или за телефон. Страшно идти. Мои родители живут далеко от города, в поселке. У них и то условия лучше, - рассказывает жительница поселка Деркул Улганым КАБИБАЕВА. Также жители села недовольны огромным количеством сухих деревьев, которые кто-то сложил на обочине дороги. Ведь, по словам сельчан, в любой момент они могут загореться и может вспыхнуть пожар. Руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог городского ЖКХ Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ сообщил, что в связи с дефицитом средств в областном бюджете и тем, что в городе в этом году был большой объем работ по ямочному ремонту запланированные ремонтные работы на данном участке не проводились. - В этом году мы можем только местами профилировать и подравнять участки с большими ямами, - заявил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ.