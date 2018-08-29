В преддверии нового учебного года стартовала акция «Дорога в школу». Не остались в стороне и военнослужащие регионального командования «Запад». Благодаря социально направленной инициативе, более 50 школьников из Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областей уже готовы к долгожданному учебному году. Более того, акция продлена до 30 сентября. Во взаимодействии со службами по работе с семьями военнослужащие оказывают благотворительную помощь многодетным семьям и тем, кто по той или иной причине оказался в трудной жизненной ситуации. Военнослужащие обеспечили детей необходимыми школьными атрибутами: школьная и спортивная форма, рюкзаки, канцелярские принадлежности. Региональное командование «Запад» всегда оказывает содействие и поддержку различным программам и социальным акциям, «Дорога в школу» остается в этом числе уже несколько лет. В этом году помощь получили все многодетные семьи военнослужащих без исключения. Также отдельными военнослужащими оказывается помощь в подготовке в школу при личном обращении. По словам руководителя службы по организации работы с семьями военнослужащих регионального командования Эльвиры Акынбаевой, цель акции – оказание помощи родителям школьников из числа многодетных семей военнослужащих, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. По итогам акции планируем оказать содействие в подготовке в школу еще десяти нуждающимся семьям.