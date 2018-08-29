250 тысяч тенге не хватает на операцию девочке из Уральска
8-летней Насте Бузгон не хватает 250 тысяч, чтобы провести операцию на ногу в Самарской клинике имени Середавина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мама девочки Любовь КИРКИНА рассказала, что возит Настю на перевязки в больницу Уральска.
- Рана стала затягиваться, однако ей нужна операция в Самаре. Местные врачи не смогут помочь нам. 23 сентября мы должны быть в Самаре. Сначала врачи проведут лечение, чтобы опухоль спала немного, потом будут делать операцию. На это необходимо 400 тысяч тенге. Люди помогли собрать нам 150 тысяч, осталось 250 тысяч. Я хочу сказать спасибо всем, кто нас поддерживает. Я им безмерно благодарна, - говорит Любовь.
Мама просит помощи у людей, так как эту сумму необходимо собрать буквально за три недели. Кроме того, после этого девочке необходимо провести операцию на позвоночник в клинике имени Бурденко. У Насти на спине в районе поясницы огромная опухоль. Девочка может остаться инвалидом. На операцию необходимо собрать 3 миллиона тенге.
- На операцию на позвоночник мы собрали 400 тысяч. Таким образом, в данный момент необходимо собрать еще 2 миллиона 600 тысяч тенге. Я также надеюсь на помощь неравнодушных людей, - сообщила мама девочки.
Нужно отметить, что мама Насти не в первый раз обращается с просьбой о помощи к людям. Анастасия БУЗГОН инвалид детства, у нее спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Мама начала сбор денежных средств, для проведения операции в Самаре. При помощи неравнодушных людей нужную сумму им все-таки собрать удалось. 6 сентября 2017 года девочке успешно провели операцию. На повторную операцию девочке требовалось 400 тысяч тенге. После того, как деньги были собраны, мама с девочкой выехали в Самару и ей провели операцию. После этого выяснилось, что у девочки синегнойная инфекция, ей требуется лечение в Самаре. Деньги также помогли собрать читатели сайта.
Желающие помочь девочке могут перечислить деньги по следующим реквизитам:Народный банк Казахстана KZ286012353000016141Сбербанк России KZ36914CP64324836318 (только в рублях), KZ84914CP39886366491 (в тенге)Карта Сбербанка России 4263 4472 9520 8158 (в тенге), номер счета в Сбербанке KZ8491CP39886366491 (в тенге)Номер карты Сбербанка: 4424 6400 1069 0611 (в рублях)Киви-кошелек: 87471631562Депозит в Каспий банке 780312402466 ИИН 780312402466Номер карты Каспи голд 5169493191223133Также можно связаться с мамой девочки по телефонам: 87471631562 и 87769138642.
