Запомните наш адрес: улица Капана Мусина, 61/1(недалеко от поликлиники №4 и супермаркета «Алтындар»). Телефоны для справок: +7 707 703 25 26, +7 705 567 27 81 Инстаграмм: @tengri_uralsk

Ресторан назван так неспроста. Слово «тенгри» означает духовное мировосприятие казахов и ассоциируется с таким понятием, как тепло семейного очага. Вот и в ресторане «Тенгри» стараются создать прежде всего уютную и комфортную обстановку для своих посетителей. Здесь организован индивидуальный подход к каждому гостю для того, чтобы ваш праздник прошел на высшем уровне и остался в памяти на долгое время. Ведь главный девиз ресторана – «Почувствуй счастье с нами!»Просторный банкетный зал в классическом стиле, рассчитанный на 120 персон, белоснежные скатерти и прекрасное обслуживание персонала удовлетворят потребности любого посетителя.В меню ресторана вы можете заказать национальные казахские и восточные блюда. Среди фирменных особенно вам понравятся блюда, отведав которые, вы просто оближите пальчики: на горячее – «Хан Тенгри» – мясное ассорти из говядины и конины с запеченными овощами и на холодную закуску – мясной салат «Тенгри» с овощами под соевым соусом.По вечерам и в выходные дни здесь можно посетить уютный бар с компанией друзей или семьей, где можно заказать различные напитки и коктейли и отведать вкусные блюда.Ресторан «Тенгри» – идеальное место для проведения свадеб, празднования юбилеев, садака, корпоративов, детских праздников и других мероприятий.– Приглашаем жителей и гостей нашей области посетить наш ресторан. Мы постараемся, чтобы ваш праздник удался на славу! Вы прекрасно проведете время и получите огромное удовольствие от нашей кухни, – пригласил владелец ресторана Асылбек ЖАМАНСАРИЕВ.