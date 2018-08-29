По словам начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека Габдуллина, нередко отсутствие контроля собственников за выпасом сельскохозяйственных животных приводит к печальным последствиям, особенно это касается ситуации на дорогах области. - С начала года на территории нашей области на автодорогах республиканского и местного значения зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, когда водители в темное время суток совершили наезд на бродячий скот. Согласно анализу, основная масса указанных ДТП имели место на территориях Акжайыкского и Сырымского районов, через которые пролегают трассы республиканского значения Атырау – Уральск и Самара – Шымкент. В случаях наезда на сельскохозяйственных животных на трассе нами принимаются все меры по установлению владельцев скота для дальнейшего привлечения их к ответственности. В дальнейшем владельцы автотранспортных средств через суд взыскивают с них сумму нанесенного материального ущерба, - рассказал Манарбек Габдуллин. Полицейские просят сельчан вешать на домашний скот светоотражатели- «флипперы» для лучшего обозначения в темное время суток и в условиях плохой видимости. По их мнению, ленты должны привлечь внимание водителей и позволят значительно сократить уровень аварийности на дорогах области, а также сохранить жизнь и здоровье людям. - Местная полицейская служба ДВД еще раз напоминает владельцам сельскохозяйственных животных, не оставлять скот в ночное время без присмотра в целях недопущения ДТП с их участием и наступлением тяжких последствий, перегон скота через дороги осуществлять строго в отведенных местах, где установлены специальные дорожные знаки, - отметил Манарбек Габдуллин.