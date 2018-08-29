Практически во всех случаях владельцам автотранспортных средств причинен материальный ущерб, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека Габдуллина, нередко отсутствие контроля собственников за выпасом сельскохозяйственных животных приводит к печальным последствиям, особенно это касается ситуации на дорогах области. - С начала года на территории нашей области на автодорогах республиканского и местного значения зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, когда водители в темное время суток совершили наезд на бродячий скот. Согласно анализу, основная масса указанных ДТП имели место на территориях Акжайыкского и Сырымского районов, через которые пролегают трассы республиканского значения Атырау – Уральск и Самара – Шымкент. В случаях наезда на сельскохозяйственных животных на трассе нами принимаются все меры по установлению владельцев скота для дальнейшего привлечения их к ответственности. В дальнейшем владельцы автотранспортных средств через суд взыскивают с них сумму нанесенного материального ущерба, - рассказал Манарбек Габдуллин. Полицейские просят сельчан вешать на домашний скот светоотражатели- «флипперы» для лучшего обозначения в темное время суток и в условиях плохой видимости. По их мнению, ленты должны привлечь внимание водителей и позволят значительно сократить уровень аварийности на дорогах области, а также сохранить жизнь и здоровье людям. - Местная полицейская служба ДВД еще раз напоминает владельцам сельскохозяйственных животных, не оставлять скот в ночное время без присмотра в целях недопущения ДТП с их участием и наступлением тяжких последствий, перегон скота через дороги осуществлять строго в отведенных местах, где установлены специальные дорожные знаки, - отметил Манарбек Габдуллин.