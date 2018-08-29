Со слов ДАВЛЕТШИНА, с будущей супругой они познакомились через социальные и сети и начали встречаться. Далее сыграли свадьбу и начали жить в купленной его мамой квартире в городе Уральск. - Я был честным и наивным и уговорил маму оформить фиктивный договор купли-продажи на квартиру, чтобы моя супруга не чувствовала себя ущемленной, живя в этой квартире, и была полноправной хозяйкой. Поначалу все было хорошо. Финансово нас содержала моя мама. Я без задних мыслей всегда отпускал жену повидаться с родителями. Я даже не подозревал, что они могут ей что-то плохое говорить обо мне. Далее у нас родился сын. Имя ему дал я, очень его любил, - рассказал ДАВЛЕТШИН. По его словам, раскол в семье случился в 2011 году, когда между супругами возникла ссора якобы из-за того, что Надия плохо отозвалась о младшем брате подсудимого и подала на развод. - Семья всячески пыталась мне запретить видеться с сыном. Всегда устраивали скандалы. Оскорбляли меня. Задевали. Говорили очень обидные слова. Но несмотря на это, на тот момент я очень хотел сохранить семью. Далее у меня начались проблемы со здоровьем. Изначально в онкоцентре мне поставили рак желудка III степени. Но врачи из Самары опровергли этот диагноз. Я вернулся в Аксай. Устроился на работу помощником бурильщика. Потом я снова заболел. Я начал желтеть. Все тело и глаза были желтого цвета, держалась высокая температура. Я снова поехал на обследование, и тогда врачи сказали, что у меня проблемы с печенью. Далее сделали операцию и поставили трубки, - сообщил Рустам ДАВЛЕТШИН. По словам подсудимого, он и тогда пытался поддерживать отношения с сыном. Хотя социальный педагог, который участвовал в суде в качестве специалиста, рассказала, что отец никогда не посещал школу и не поддерживал связь с учителями ребенка. - Семья неполная. Папу мы никогда не видели. Он не посещал родительские собрания и не интересовался успеваемостью сына. Воспитанием ребенка занималась мама и бабушка, - рассказала социальный педагог СОШ №9 Елена ГУЛЬЦЕВА Как рассказали соседи семьи АБДРАХМАНОВЫХ, бабушка и дедушка действительно уделяли очень много времени воспитанию ребенка. - Эта семья была очень образцовая, добропорядочная. Очень отзывчивые люди. Для нас это просто шок, что с такими людьми могли сделать что-то подобное. В тот вечер я сидела дома. Услышала громкий хлопок, потом второй. Выбежала в подъезд и увидела другую соседку, которая сказала, чтобы я туда не ходила и что там человек с ружьем, - рассказала соседка убитой семейной пары. По словам другой соседки Людмилы БАРДЮЖА, она видела в подъезде убийцу, который стоял с ружьем в подъезде и разговаривал по телефону. -У меня дети гуляли во дворе. Я, испугавшись за них, открыла входную дверь и увидела мужчину. Он стоял с ружьем и разговаривал по телефону с каким-то Аскаром и говорил "Аскар, я их завалил!". Я испугалась и закрыла дверь. Услышав, что он спустился вниз по лестнице, я снова вышла и увидела в тамбуре тетю Галю (убитая АБДРАХМАНОВА - прим. автора). Тут выбежала Надия, передала мне сына. Я его забрала. Он весь дрожал. Все время говорил: "Там кровь! Пусть папу заберут копы! Пока папа жив, мы с мамой не будем спокойно жить!". Я старалась его успокоить, - со слезами на глазах рассказала соседка семьи АБДРАХМАНОВЫХ Людмила БАРДЮЖА. Стоит отметить, что по заключению психолога, ребенок испытал сильный стресс, последствия которого могут проявляться в дальнейшей жизни ребенка. Представитель потерпевшей стороны Руслан АМИНОВ попросил суд, чтобы ДАВЛЕТШИН возместил материальный ущерб в размере 1,9 млн тенге и выплатил Надие АБДРАХМАНОВОЙ моральную компенсацию в размере 2 млн тенге.