В разные годы работал: - «Государственное коммунальное дорожно-эксплуатационное предприятие отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» - инженер участка эксплуатации, начальник отдела эксплуатаций. - ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Уральска» - главный специалист сектора благоустройства. - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска» - главный специалист производственно-технического сектора. - ГУ «Отдел строительства города Уральск» - главный специалист производственно-технического сектора - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска» - заместитель руководитель отдела. - С апреля 2018 года - заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области. Алтынбек Кайсагалиев - окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по специальности «строитель», в 2010 году Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности «государственное и местное управление». Выпускник программы «Болашак», магистр естественных наук в области менеджмента инноваций и технологий университета Бат (Великобритания). В разные годы работал: - консультантом, инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан; - заведующим секретариатом Центрального аппарата партии «Нур Отан»; - руководителем аппарата акима г. Уральска; - заместителем руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Алматы.

Фото из архива "МГ" - В рамках реализации программы президента РК «План нации – 100 конкретных шагов» и принципа меритократии 29 августа по решению конкурсной комиссии и распоряжению акима г.Уральска, на должность заместителя акима города назначен Тукжанов Бекжан Нурланович, - сообщили в пресс-службе акима Уральска. Бекжан ТУКЖАНОВ назначен заместителем акима города вместо Алтынбека КАЙСАГАЛИЕВА, который по решению конкурсной комиссии был назначен на должность руководителя управления строительства по ЗКО. Образование - высшее. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» , бухгалтер-экономист, Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности , «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» бакалавр производства строительных материалов, изделий и конструкций