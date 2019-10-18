Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Уточнение к новости «63 тысячи тонн загрязнений было выброшено в ЗКО»

30 сентября на сайте "Мой ГОРОД" была опубликована статья "63 тысячи тонн загрязнений было выброшено в ЗКО", которая была основана на докладе заместителя руководителя департамента экологии ЗКО Мурата Ермеккалиева. Сведения были озвучены во время Единого дня отчета контрольно-надзорных органов в здании областного маслихата (аудиозапись доклада имеется). Позже в редакцию "МГ" обратилась представитель компании КПО б.в. Саида Туркпенова, которая заявила, что они не согласны с данными, приведенными в докладе. – В целом, по Республике Казахстан в течение 2018 года общий объём выбросов составил около
Арайлым Усербаева
Уточнение к новости «63 тысячи тонн загрязнений было выброшено в ЗКО»
30 сентября на сайте "Мой ГОРОД" была опубликована статья "63 тысячи тонн загрязнений было выброшено в ЗКО", которая была основана на докладе заместителя руководителя департамента экологии ЗКО Мурата Ермеккалиева. Сведения были озвучены во время Единого дня отчета контрольно-надзорных органов в здании областного маслихата (аудиозапись доклада имеется). Позже в редакцию "МГ" обратилась представитель компании КПО б.в. Саида Туркпенова, которая заявила, что они не согласны с данными, приведенными в докладе. – В целом, по Республике Казахстан в течение 2018 года общий объём выбросов составил около 2,5 млн тонн, но никак не 21 млн и 603 тысячи, указанные в материале, опубликованном на портале «Мой Город». Добыча и переработка углеводородов возлагает высокую ответственность на компанию КПО в сфере охраны окружающей среды. Производственная деятельность КПО осуществляется по принципу устойчивого развития с соблюдением высоких стандартов в области охраны окружающей среды. Ключевыми обязательствами Политики компании в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды являются: минимизация негативного воздействия на окружающую среду, снижение уровня загрязнения окружающей среды, обеспечение экологической безопасности. Обращение с отходами в компании КПО направлено на снижение реальной и потенциальной опасности образующихся отходов для людей и окружающей среды. Одним из важных вопросов, которому компания КПО уделяет особое внимание, является управление отходами. Стратегия компании в области обращения с отходами включает в себя уменьшение образования отходов, увеличение доли отходов, использующихся повторно или в качестве вторичного сырья, переработка не регенерируемых видов отходов с использованием собственных мощностей с целью снижения их токсичности и объема перед захоронением на собственном полигоне, обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и применение мировой практики при обращении с отходами. В компании функционирует комплекс по переработке отходов- экоцентр, который включает установки по переработке твердых и жидких буровых отходов, коммунальных и других производственных отходов, образуемых в результате эксплуатации Карачаганакского месторождения, с целью снижения их вредного воздействия на окружающую среду. Переработка отходов производства и потребления на объектах экоцентра ведется с использованием лучших доступных технологий, позволяющих не только снижать объемы и уменьшать опасность отходов, но и выделять из отходов ценные компоненты, а также обрабатывать отходы для повторного использования. Из 51 тысяч тонн отходов, образованных в компании в 2018 году, 60% повторно использовано и переработано на установках экоцентра. В процессе сортировки коммунальных отходов были выделены макулатура, металлолом, пластик, стеклобой и другие отходы, которые переданы специализированным организациям для дальнейшей переработки и повторного использования. Всего в 2018 году было передано 6,5 тысяч тонн отходов, включая отходы образованные в конце предыдущего периода, специализированным предприятиям для дальнейшей переработки, использования, сжигания и захоронения. Специализированные предприятия ежеквартально представляют подтверждающие отчеты по обращению с отходами. В 2018 году компания разместила 23 тысячи тонн на собственных объектах размещения отходов на основании имеющего разрешения на эмиссии в окружающую среду. Захоронение отходов производится на полигоне по захоронению твердых промышленных отходов производится в соответствии с требованиями экологического законодательства РК. Полигон спроектирован и построен в соответствии с требованиями и стандартами экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РК, что обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта. Полигон по захоронению твердых промышленных отходов предназначен для захоронения отходов производства, в том числе отходов бурения. Конструкция Полигона предусматривает дренажную систему сбора ливневой и талой воды, дренажную систему для сбора свалочного газа после закрытия ячеек и исключает проникновение инфильтрата от отходов в почву и грунтовые воды. Вокруг полигона ведется мониторинг атмосферного воздуха, почвы, грунтовых вод и инфильтрата, результаты которых ежеквартально предоставляются в департамент экологии по ЗКО. На сегодняшний день, показатель утилизации газа на Карачаганаке составляет 99,94%. Такой уровень соответствует лучшим мировым достижениям в нефтегазовой отрасли. Сжигание газа на объектах происходит по соображениям техники безопасности, при планово-предупредительном ремонте оборудования, пуско-наладке нового оборудования, а также при сбоях, неисправности оборудования, для предотвращения аварий. Общий объем сжигания газа на факелах составляет всего 0,06% от общего объема добытого газа. Это подтверждает очень высокий уровень КПО по данному показателю среди мировых и европейских предприятий по добыче нефти и газа и делает Карачаганак ведущим нефтегазоконденсатным месторождением в Казахстане по показателю утилизации газа, - говорится в письме КПО б.в.. Редакция "МГ" направила официальный запрос №98 от 16.10.19 Мурату Ермеккалиеву с просьбой прояснить ситуацию, а 17.10.19 мы получили ответ №01-05/1332, к которому был приложен текст доклада, в котором говорится, что общий объем выбросов в течение 2018 года по Республике Казахстан действительно составил 2490 тысяч тонн. Однако в устном разговоре с корреспондентом портала «Мой ГОРОД» Мурат Ермеккалиев отметил, что во время чтения доклада его торопили и возможно он действительно озвучил неправильные цифры (аудиозапись разговора имеется). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
утилизация отходы предприятие

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article