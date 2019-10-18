Уточнение к новости «63 тысячи тонн загрязнений было выброшено в ЗКО»

30 сентября на сайте "Мой ГОРОД" была опубликована статья "63 тысячи тонн загрязнений было выброшено в ЗКО", которая была основана на докладе заместителя руководителя департамента экологии ЗКО Мурата Ермеккалиева. Сведения были озвучены во время Единого дня отчета контрольно-надзорных органов в здании областного маслихата (аудиозапись доклада имеется). Позже в редакцию "МГ" обратилась представитель компании КПО б.в. Саида Туркпенова, которая заявила, что они не согласны с данными, приведенными в докладе. – В целом, по Республике Казахстан в течение 2018 года общий объём выбросов составил около