Утренний или вечерний — выяснилось, какой секс полезнее

Женщины практически всегда «совы», в то время как мужчины предпочитают утренний подход.

Исследования, проводившиеся в течение пяти лет производителями товаров для взрослых, показали, что женщины чаще всего желают секса в 23:21, но оптимальное время для страсти мужчин более чем на 15 часов раньше — в 7:54, то есть сразу после сна.

В то время как мужчины чувствуют себя на подъеме, наиболее страстными могут быть только 11% женщин. Их уровень сексуального возбуждения растет в течение дня и достигает своего пика между 23:00 и 2:00 после полуночи. Но только 16% мужчин хотят заниматься любовью прямо перед тем, как отправиться спать.

Важнейший фактор выбора времени для секса — совпадение биоритмов. «Жаворонкам» подходит утренний секс, а «совам» предпочтительнее заниматься сексом в вечернее и ночное время. Очень важно, чтобы несовпадение биоритмов не стало причиной разладов.

Поэтому готовьтесь к утреннему сексу с вечера.

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