8 признаков идеальной сексуальной совместимости с партнером

Сексологи утверждают, что если кого-то из партнеров что-то не устраивает в интимном плане, то рано или поздно эти отношения сойдут на нет.

Как понять, что вы идеально подходите друг другу в интимном плане, рассказали сексологи в материале Passion.ru.

Ваши либидо совпадают

Некоторые пары находят время для близости не чаще 1-2 раз в месяц, а другие стараются «держать ритм» и заниматься сексом не реже 1 раза в неделю. По словам сексологов, очень важно, чтобы ваши либидо совпадали, и вы не чувствовали разочарование из-за того, что вашему избраннику вполне хватает нескольких совместных ночей в то время, как вы все еще хотите заниматься с ним любовью как можно чаще.

Вы живете настоящим, а не прошлым

Если вместо того, чтобы жить прошлым и сравнивать своего избранника с бывшим, вы сосредоточены на вашем настоящем и не тащите в отношения прошлые ошибки, то у вас прекрасная совместимость.

Вы оба точно знаете, что вы хотите получить

Если вы оба четко представляете, что вам нужно в сексуальном плане, четко определились со своими желаниями и потребностями партнера, то вы точно совместимы и ваши отношения достаточно крепкие и гармоничные.

Вы вдохновляете и возбуждаете друг друга

Вне зависимости от того, сколько времени длятся ваши отношения, вы все еще вдохновляете и возбуждаете друг друга.

Вы охотно обсуждаете интимные вопросы

Сексологи утверждают, что если кого-то из партнеров что-то не устраивает в интимном плане, то рано или поздно эти отношения сойдут на нет.

Вы не боитесь экспериментов

У вас идеальная совместимость с вашим избранником, если вы оба не боитесь сексуальных экспериментов и готовы разнообразить вашу интимную жизнь.

Вы не осуждаете сексуальные предпочтения друг друга

Если вы принимаете своего партнера и его предпочтения (в том числе и сексуальные), то это явно свидетельствует о том, что у вас идеальная совместимость.

Вы всецело доверяете друг другу

Абсолютное доверие поможет вам настроиться друг на друга и еще больше раскрыться в сексуальном плане. Так сексуальная жизнь будет намного ярче и гармоничнее.

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