Топ-4 приема, которые соблазнят самого холодного мужчину

По информации WomanHit, оживить отношения помогут следующие приемы:
Мягкие поцелуи в шею. Медленные касания губами способны свести с ума самого заскучавшего партнера.
Берите ситуацию в свои руки. Мужчины не против, если вы решите взять пилотирование корабля вашего интима в свои руки.
Не скупитесь на комплименты в постели. Похвалу в свой адрес мечтает услышать даже самый уверенный в себе мужчина.
Заводите его задолго задолго до постели. Флиртуйте в общественных местах, хулигански шутите в ресторане, расстегните пуговицу, укусите его на улице — заставьте ждать, пока все случится.
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