Топ-4 приема, которые соблазнят самого холодного мужчину

Похвалу в свой адрес мечтает услышать даже самый уверенный в себе мужчина.

По информации WomanHit , оживить отношения помогут следующие приемы:

Мягкие поцелуи в шею. Медленные касания губами способны свести с ума самого заскучавшего партнера.

Берите ситуацию в свои руки. Мужчины не против, если вы решите взять пилотирование корабля вашего интима в свои руки.

Не скупитесь на комплименты в постели. Похвалу в свой адрес мечтает услышать даже самый уверенный в себе мужчина.

Заводите его задолго задолго до постели. Флиртуйте в общественных местах, хулигански шутите в ресторане, расстегните пуговицу, укусите его на улице — заставьте ждать, пока все случится.

Ранее были названы 6 причин, по которым пары перестают заниматься сексом.

.



