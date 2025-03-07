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Культура

Топ-4 приема, которые соблазнят самого холодного мужчину

Похвалу в свой адрес мечтает услышать даже самый уверенный в себе мужчина.
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Топ-4 приема, которые соблазнят самого холодного мужчину

По информации WomanHit, оживить отношения помогут следующие приемы:

Мягкие поцелуи в шею. Медленные касания губами способны свести с ума самого заскучавшего партнера.

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Берите ситуацию в свои руки. Мужчины не против, если вы решите взять пилотирование корабля вашего интима в свои руки.

Не скупитесь на комплименты в постели. Похвалу в свой адрес мечтает услышать даже самый уверенный в себе мужчина.

Заводите его задолго задолго до постели. Флиртуйте в общественных местах, хулигански шутите в ресторане, расстегните пуговицу, укусите его на улице — заставьте ждать, пока все случится.

Ранее были названы 6 причин, по которым пары перестают заниматься сексом.

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