Названы 6 причин, по которым пары перестают заниматься сексом

Тогда все было очень романтично, как в лучших мелодрамах. Но со временем они заметили, что былые вещи их уже не привлекают и не возбуждают.

Индийский онлайн-журнал Times of India изучил пары, которые долгое время не занимались сексом, и выяснил причины.

Не осталось близости

Первая пара сказала, что за 5 лет в браке у каждого сформировались свои цели в жизни. Парень и девушка так были заняты собой и карьерой, что все общее куда-то исчезло.

Секс стал обязательством

Через 2 года свиданий пара поняла, что уже не так наслаждается сексом, как раньше. Влюбленные говорят, что половой акт превратился в что-то скучное и обязательное. И опять же им помог честный разговор. Все не стало идеальным, но теперь они относятся к сексу проще.

Секс оказался не в приоритете

Со временем пара стала уделять больше внимания другим вещам. Влюбленные хотели разного, и их цели во многом отличались.

Оказались сексуально несовместимы

В самом начале отношений парень и девушка много экспериментировали в постели. Позже дух авантюризма у молодого человека пропал, а его партнерша хотела продолжать пробовать новое. Со временем они поняли, что сексуально несовместимы.

Все изменило рождение детей

Супруги стали меньше заниматься сексом, потому что в приоритете у них оказались дети. Им претила мысль, что нужно планировать интим. Из-за этого они долгое время не были близки.

Романтика и азарт утихают с возрастом

Пара начала встречаться еще в школе. Тогда все было очень романтично, как в лучших мелодрамах. Но со временем они заметили, что былые вещи их уже не привлекают и не возбуждают. Все изменилось, когда они стали зрелыми.

Ранее ученые рассказали, как по размеру носа определить длину мужского достоинства.



