Ученые рассказали, как по размеру носа определить длину мужского достоинства

Исследователи выяснили, что другие параметры — рост, вес, и возраст — не влияют на размер мужского достоинства.

Результаты исследования приведены в статье, которая опубликована в научном журнале Basic and Clinical Andrology.

Методы данного исследования могут шокировать: ученые использовали протоколы вскрытий неопознанных трупов, которые обнаружили в период с 2015 по 2019 год. Всего было проверено 126 тел мужчин, чей возраст был примерно от 30 до 50 лет, а главными критериями при сравнении стали рост, вес, длина полового органа и тому подобное.

Так было выявлено, что мужчины с большим носом (длина 5,6 см) имеют достоинство длиной примерно 13,42 см, с маленьким (4,5 см) — 10,37 см. Если длина носа где-то посередине — 11,43 см.

В результате японские ученые пришли к выводу, что длина полового члена связана с размером носа. Однако ученые до сих пор не знают причину такой связи. Несмотря на это, исследователи выяснили, что другие параметры — рост, вес, и возраст — не влияют на размер мужского достоинства.

Результаты этого исследования помогут для дальнейшего изучения мужского организма.

А ранее психологи рассказали, что делать, если ваш мужчина смотрит на других.



