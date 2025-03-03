Что делать, если ваш мужчина смотрит на других — психолог

По словам психиатра Саши Райкхи, чувство собственничества точно навредит отношениям и вашему психологическому самочувствию. Ваш партнер, скорее всего, остается верным — а вы не доверяете ему и упрекаете в том, что он пялится на других.
Вам нужно открыто поговорить с партнером, обсудить ваше беспокойство, но уже остыв. Низкая самооценка приводит к гиперконтролю за партнером, так что работайте над ней, определите ваши сильные и слабые стороны, стройте собственную идентичность, и вы полюбите себя.
В свою очередь, эксперт по интиму Чигьяса Униял напоминает, что привычка людей разглядывать других нормальна.
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