Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Что делать, если ваш мужчина смотрит на других — психолог

Вам нужно открыто поговорить с партнером, обсудить ваше беспокойство, но уже остыв.
gorod
Что делать, если ваш мужчина смотрит на других — психолог

По словам психиатра Саши Райкхи, чувство собственничества точно навредит отношениям и вашему психологическому самочувствию. Ваш партнер, скорее всего, остается верным — а вы не доверяете ему и упрекаете в том, что он пялится на других.

Вам нужно открыто поговорить с партнером, обсудить ваше беспокойство, но уже остыв. Низкая самооценка приводит к гиперконтролю за партнером, так что работайте над ней, определите ваши сильные и слабые стороны, стройте собственную идентичность, и вы полюбите себя.

Главный баннер

В свою очередь, эксперт по интиму Чигьяса Униял напоминает, что привычка людей разглядывать других нормальна.

Ранее сексологи рассказали, как разогреть остывшее либидо.

любовь психология 2025 отношения

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article