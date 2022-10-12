Только теперь он возглавляет другое село, передаёт портал «Мой ГОРОД». Годовщина убийства семьи бизнесмена в ЗКО: как изменилась жизнь сельчан Ауган Алмурзин В мае прошлого года на трассе Уральск - Атырау остановили авто, за рулём которого находился аким села Янайкино района Байтерек Ауган Альмурзин. Чиновник был в состоянии алкогольного опьянения, это подтвердило медицинское освидетельствование. Позже на совете по этике принято решение освободить Альмурзина от занимаемой должности, также его лишили водительских прав на семь лет. Недавно на сайте акимата района Байтерек появилось сообщение о том, что в четырёх сельских округах района прошли выборы акимов и Ауган Альмурзин был избран акимом Кушумского сельского округа. Руководитель аппарата акима района Байтерек Нуржан Дузбатыр отметил, что Ауган Альмурзин был избран путём голосования сельчан. Свой голос отдали более 80% местных жителей.
- Да, действительно, он был уволен, но это не является дискредитирующим фактом. После отстранения от должности сельского акима, через два месяца он успешно прошёл тестирование на госслужбу и устроился работать главным специалистом в акимат села Янайкино. Так как он 12 лет работал ещё в акимате Кушума, по просьбе жителей села его выдвинули в качестве кандидата в акимы, Центризберком принял его документы и не усмотрел в них ничего противоречащего, - пояснил Нуржан Дузбатыр.
Нуржан Дузбатыр считает, что все его знают и уважают в Кушуме. Многие до сих пор не верят в то, что он был выпившим за рулём. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.