Уволили учителя, продававшего наркотики в Уральске

Всего учитель физической культуры проработал в СОШ №3 четыре года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в СОШ №3, 32-летнего преподавателя уволили по отрицательным мотивам. Напомним, учителя физкультуры начальных классов задержали за сбыт наркотиков 23 марта у себя дома. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 297 ч. 1 УК РК - "Сбыт и хранение наркотических веществ". Позже суд санкционировал ему арест на два месяца.