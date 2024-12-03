Уволить декана университета Уральска требуют активисты

2 декабря активисты молодежного движения «Жаңа адамдар» собрались у памятника «Құрманғазы Сағырбайұлы и Дина Нурпейісова», недалеко от ЗКУ имени М.Утемисова и потребовали увольнения декана вуза Ахана Тургумбаева. Причиной такого требования стала аудиозапись, на которой декан называет «Жаңа адамдар» экстремистами, запрещает студентам принимать участие в деятельности движения, а тем, кто ослушается, грозит отчислением.

– В итоге разговора Тургумбаев требует от семи активистов написать заявления на имя ректора с просьбой об отчислении «по семейным обстоятельствам». Эти заявления с открытой датой декан оставил себе как инструмент шантажа, пообещав проставить дату и отчислить студентов, замеченных в Кампусе или на акциях «Жаңа адамдар», - заявили активисты.

Волонтеры уверены, что как человек и гражданин, Ахан Тургумбаев вправе придерживаться любых взглядов и не поддерживать инициативы президента. Однако, когда свои собственные убеждения Тургумбаев пытается навязать студентам, да еще под страхом исключения из вуза – это недопустимо.

– Мы считаем, что такой человек не имеет права заниматься образованием подрастающего поколения нового справедливого Казахстана. «Жаңа адамдар» требует от Тургумбаева немедленно покинуть свой пост. Мы просим ректора Западно-Казахстанского Университета имени Махамбета Утемисова Нурлана Сергалиева обратить внимание на происходящее в стенах учебного заведения, а в случае отказа Ахана Тургумбаева добровольно покинуть свой пост, принять меры и уволить его в связи с профнепригодностью. «Жаңа адамдар» предупреждает всех, кто решит угрожать нашим активистам и сторонникам: задев одного, будьте готовы столкнуться со всем движением», - сообщили активисты.

В пресс-службе университета назвали акцию незаконной и прокомментировали ситуацию. Так, на акцию вышли около 40 человек. Мероприятие организовали руководители общественного объединения «Жаңа адамдар» Асель Баденова и Мейржан Гарифоллаев. По информации вуза, среди протестующих был студент университета, который сообщил организаторам ложную информацию о возможном «незаконном отчислении» из учебного заведения.

– В действительности, на данный момент его успеваемость и посещаемость оценены как низкие, и он неоднократно нарушал дисциплину в общежитии, не соблюдая требования по чистоте и регулярно отсутствуя без уважительных причин. Эти факты являются нарушением устава университета и правил внутреннего распорядка. Поэтому декан факультета Ахан Тургумбаев провел разъяснительную работу со студентами, предупредив о возможных последствиях, включая возможность отчисления, - заявили в вузе.

В ЗКУ заверили, что сейчас студент продолжает обучаться в университете, и приказа об его отчислении нет. В пресс-службе вуза также подчеркнули, что участники и студент не направляли официальных запросов к администрации университета об организации акции.

– Руководитель отдела внутренней политики города Гиниятов провел разъяснительную работу с собравшимися, информируя их о последствиях незаконных действий. Однако несмотря на разъяснения, участники продолжили акцию в течении одной минуты, после чего, по прибытию сотрудников департамента полиции и областной прокуратуры, протестующие разошлись. На данный момент полиция и областная прокуратура проводят расследование инцидента. По информации полиции, организаторы акции были привлечены к административной ответственности. Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова подчеркивает, что уважает право молодежи выражать свое мнение законным и мирным путем, однако не поддерживает участие студентов в любых незаконных действиях. Руководство университета продолжит работу по воспитанию ответственных граждан, которые соблюдают законы и общественный порядок, и провели еще одну встречу со студентами. В ходе этой встречи студентам была предоставлена информация о том, что в случае возникновения вопросов или проблем они могут обратиться в устной или письменной форме к руководству университета, в совет по этике при университете, городской молодежной организации «Жастар рухы», в ресурсные центры по работе с молодежью, а также к студенческому омбудсмену для защиты их прав, - заключили в пресс-службе университета.

В пресс-службе департамента полиции пообещали позже прокомментировать ситуацию.

Публикация от Жаңа адамдар жастар қозғалысы 🇰🇿 (@zhana.adamdar)