В данный момент в отношении сотрудника ведется служебное расследование, по итогам которого он будет привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев рассказал, что 13 сентября в социальных сетях был размещен видеоролик с участием инспектора дорожной полиции УП города Уральск. – Он был выставлен на пересечении проспектов Евразия и Назарбаева для осуществления регулировки дорожного движения, а именно он ограничивал движение по проспекту Назарбаева в сторону улицы Алмазова. При исполнении служебных обязанностей действия сотрудника дали обоснованный повод для критики со стороны граждан. Сотрудником полиции было допущено нарушение правил служебной этики государственных служащих. Он отобрал ключи от автомашины марки "Фольксваген", которая принадлежала женщине, а также, не проявив сдержанность и выдержку, бросил жезл вслед автомашины марки "ГАЗель", водитель которой нарушил ПДД. В данный момент ведется служебное расследование в отношении сотрудника дорожной полиции, - сообщил Серик Суйнбаев.По словам заместителя начальника местной полицейской службы Манарбека Нажиева, сотруднику полиции грозит дисциплинарная ответственность. – Дисциплинарная ответственность подразумевает предупреждение, выговор, строгий выговор, неполное служебное соответствие, освобождение от занимаемой должности либо увольнение из органов внутренних дел. В зависимости от тяжести совершенного им дисциплинарного проступка будет принято соответствующее решение. На проведение служебного расследования у нас есть 15 дней. Кроме этого, водитель инкассаторской машины "ГАЗель" также привлечен к ответственности по двум статьям: 601 КоАП РК "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги" он привлечен к штрафу в размере 3780 тенге, по статье 613 КоАП РК "Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел" ему назначен штраф в размере 37675 тенге, - рассказал Манарбек Нажиев. Выяснилось, что с автором ролика также была проведена беседа, в ходе которой выяснилось, что женщина не имеет претензий к сотруднику полиции. – В ролике она утверждает, что не может проехать к своему дому. Однако в ходе проверки выяснилось, что женщина прописана не в городе, а в поселке Мичурино. Даже если женщина временно снимает жилье в том районе, который указала, будет проведена проверка на наличие прописки. Если таковой не окажется, возможно, она также будет привлечена к административной ответственности, - рассказал Серик Суйнбаев. Стоит отметить, что сотрудник полиции Дюсенов служит в органах внутренних дел 11 лет. По его словам, жезл случайно выскользнул из его рук. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.