Узаконить авто за 4 млн тенге: общественников возмутила сумма регистрации и утильсбора
Общественник, руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» ЗКО Бауыржан Ахметжан опубликовал пост на Instagram-странице zaki_consulting, где предоставил полный расчет регистрации автомобиля, ввезённого из другого государства. Он отметил, что спрос на иностранные авто достаточно высокий, однако стоимость регистрации бьет по карману.
— Уже несколько лет местные жители привозят из за границы, в частности из США, Грузии, Армении, ОАЭ, Южной Кореи легковые автомобили. Плюсов множество, они дешевле и хорошего качества. В Казахстане же ситуация с выбором автомобилей другая: в эксплуатации много старья и ограниченный выбор в автосалонах. Новые автомобили слишком дорогие, как и стоимость государственной регистрации, — написал Бауыржан Ахметжан.
В качестве примера, он расписал стоимость регистрации кроссовера Toyota RAV4 2019 года выпуска, объем 2,5, из США, купленный в Грузии за $15 000 ($11 405 по договору), при этом по НБ курс: 1 USА $ - 479,06 тенге:
первичная регистрация 1 725 000 тенге;
утилизационный сбор 862 500 тенге;
таможенная пошлина 15% (от стоимости авто) или 2250 долларов США = 819 552 тенге;
налог на добавленную стоимость 12% (от стоимости автомобиля) или 1 800 долларов США = 756 472 тенге;
сертификат безопасности транспортного средства 47 500 тенге;
брокер 60 000 тенге;
временное хранение в СВХ 15 000 тенге;
таможенная пошлина 20 700 тенге.
Для официальной регистрации авто требуется 4 306 724 тенге.
— На поездку в Грузию потребуется не менее 150 000 тенге. 500 долларов придется оплатить неофициально — для получения «синей папки» или обеспечения, которым занимаются парни из Алматы, открывшие офис в Тбилиси на авторынке Автопапа. Цена этих иномарок все ровно намного дешевле, чем такие же машины в нашей стране, даже после их официальной регистрации в Казахстане, — пишет член Общественного совета ЗКО Ахметжан.
Напомним, в прошлом году президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу предложи узаконить ввезенные иностранные авто, при том чтобы сумма не превышала 200-250 тысяч тенге. После чего, по данным МВД, в стране легализовали 196 тысяч автомобилей.
Люди, купившие дешёвые и качественные авто из-за рубежа поставили их на казахстанский учет. В этом году в страну было завезено несколько десятков тысяч автомобилей из-за границы, и большинство из них имеют транзитные номера.
21 октября этого года Минфин выпустил релиз под названием «Казахстан поддерживает пересмотр методики распределения таможенных пошлин ЕАЭС».
В свою очередь, как отмечают в Министерстве торговли и интеграции, на сегодня нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства установлены в размерах:
Казахстан - 6,955%;
Кыргызстан - 1,9%;
Армения - 1,22%;
Беларусь - 4,86%;
Россия - 85,065%.
То есть, только 6,955 процента платежей за автомобиль Toyota RAV4 пойдут в бюджет Казахстана.
— Непонятно, зачем и как используется утилизационный сбор. Ситуация сложная, безработица высокая, зарплаты низкие, цена доллара растет, а наш тенге падает. Цены на продукты питания и товары растут. Все это бьет по карманам наших соотечественников. Разве это не ограничение прав жителей? Или это делается для поддержки автопрома соседей — покупки автомобилей из России (ВАЗ) и Узбекистана (Chevrolet), которые можно купить в кредит, — отметил Ахметжан.
Член Общественного совета направил в министерство финансов РК следующие вопросы:
Отменят ли первичную регистрацию, утилизационный сбор, таможенную пошлину для автомобилей старше 3 лет (до 2021 года), приобретенных из-за границы, особенно из США, Грузии, ОАЭ, Южной Кореи и других стран ввезенных в Казахстан с 1 сентября 2022 года?
Или уменьшат их размеры?
Рассматривался ли вами вопрос снижения размера пошлин (первичную регистрацию, утилизационный сбор, таможенная пошлина) за официальную регистрацию транспортных средств, приобретенных за рубежом, в Казахстане?
Поступали ли к вам по этому поводу вопрос или просьба от депутатов Мажилиса?
