

Среди осуждённых в ЗКО стало всё больше благотворителей, сообщает департамент уголовно-исполнительной системы региона. Заключённый Руслан Бодров, работающий в хозяйственной обслуге, с личных средств передаёт детям посылки со сладостями.

Во время карантина он отправлял защитные костюмы, маски и бахилы. Их дарили медицинским учреждениям.

Руслан говорит, что чёрная полоса в жизни началась с момента, когда его осудили за кражу. Супругу мужчины убили, дети остались совсем одни. После гибели жены их передали в детский дом. Самая главная мечта Руслана — освободиться, забрать детей и обеспечить им счастливое детство.