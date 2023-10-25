Среди осуждённых в ЗКО стало всё больше благотворителей, сообщает департамент уголовно-исполнительной системы региона. Заключённый Руслан Бодров, работающий в хозяйственной обслуге, с личных средств передаёт детям посылки со сладостями.
Во время карантина он отправлял защитные костюмы, маски и бахилы. Их дарили медицинским учреждениям.
Руслан говорит, что чёрная полоса в жизни началась с момента, когда его осудили за кражу. Супругу мужчины убили, дети остались совсем одни. После гибели жены их передали в детский дом. Самая главная мечта Руслана — освободиться, забрать детей и обеспечить им счастливое детство.
— Мы видим наглядный пример ресоциализации людей, которые стараются быть полезными обществу, находясь даже в местах лишения свободы, — комментирует заместитель начальника учреждения №28 Виталий Миронов.