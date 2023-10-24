В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о том, что 25 октября, в День Республики Казахстан, в стране якобы не будут работать такие популярные приложения и сервисы, как Yandex Taxi, InDriver и Kaspi. Авторы рассылки рекомендуют людям иметь при себе наличные деньги.

Кроме того, в рассылке говорится, что во второй половине дня работа мессенджера WhatsApp также будет приостановлена.

В администрации Yandex Taxi заверили, что информация не соответствует действительности.

В Kaspi Bank так же сообщили, что все отделения банка и приложение будут работать в штатном режиме и информация в рассылке является недостоверной.

По всей вероятности, рассылка связана с информацией о митингах. Впрочем, в акимате Уральска уже пояснили, что никаких пикетов в городе не будет. Как пояснили в ведомстве, им поступило два уведомления о проведении митингов, но заявителям было отказано.

Раннее заместитель министра РК Игорь Лепеха сообщил, что "полиция готовится к празднику 25 октября и будет нести службу в усиленном режиме".