В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о том, что 25 октября, в День Республики Казахстан, в стране якобы не будут работать такие популярные приложения и сервисы, как Yandex Taxi, InDriver и Kaspi. Авторы рассылки рекомендуют людям иметь при себе наличные деньги.
Кроме того, в рассылке говорится, что во второй половине дня работа мессенджера WhatsApp также будет приостановлена.
В администрации Yandex Taxi заверили, что информация не соответствует действительности.
В Kaspi Bank так же сообщили, что все отделения банка и приложение будут работать в штатном режиме и информация в рассылке является недостоверной.
По всей вероятности, рассылка связана с информацией о митингах. Впрочем, в акимате Уральска уже пояснили, что никаких пикетов в городе не будет. Как пояснили в ведомстве, им поступило два уведомления о проведении митингов, но заявителям было отказано.
Раннее заместитель министра РК Игорь Лепеха сообщил, что "полиция готовится к празднику 25 октября и будет нести службу в усиленном режиме".
- 25 октября — это государственный праздник, и, конечно, мы к нему будем готовиться. У нас будет усиленный вариант несения службы. Мы сейчас в акиматах запрашиваем все мероприятия, которые будут. Там мы будем обеспечивать охрану общественного порядка. Что касается призывов на 25-е, есть призывы, которые делают члены ДВК (партия «Демократический выбор Казахстана». — прим. ред.), а это у нас экстремистская организация, деятельность которой на территории Казахстана незаконна. И, естественно, никаких митингов мы проводить не позволим, — приводит слова заммминистра kursiv.media.