По информации полиции, ЧП случилось 24 октября в третьем микрорайоне Актау, передает Orda.kz. В то время, когда сотрудник пытался выгрузить из лифта стеллажи с хлебом, подъемное устройство внезапно сорвалось вниз. От полученных травм 34-летний мужчина скончался на месте.

Назначена экспертиза. Расследование продолжается.