По информации полиции, ЧП случилось 24 октября в третьем микрорайоне Актау, передает Orda.kz. В то время, когда сотрудник пытался выгрузить из лифта стеллажи с хлебом, подъемное устройство внезапно сорвалось вниз. От полученных травм 34-летний мужчина скончался на месте.
Назначена экспертиза. Расследование продолжается.
- Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Актау по статье 156 части 3 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначена экспертиза. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается, – сообщили в департаменте полиции.