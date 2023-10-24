Департамент государственных доходов по Мангистауской области основываясь на статистике представил портрет банкрота - физического лица. Средний возраст банкротов от 36 до 45 лет.

- Самому молодому - 19 лет, пожилому – 76 лет. Данная категория граждан не имеет постоянную работу, средств для погашения задолженности. На сегодняшний день принято около 6,2 тысяч заявлений на применение процедуры внесудебного банкротства, из них 58% это мужчины и 42% женщины, - сообщили в департаменте госдоходов.

По стране банкротами признаны порядка пять тысяч человек, которые имеют просроченную задолженность более пяти лет. Комитетом госдоходов совместно с Агентством РК по регулированию финансового рынка планируют ужесточить условия получения займов и установить запрет при имеющейся просрочке более 90 дней.