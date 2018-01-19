-Произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли граждане Республики Узбекистан. Прежде всего, мы хотели бы выразить признательность Президенту Казахстана, Правительству, всем госорганам, которые создали благоприятные условия для работы. Надеемся, что все необходимые следственные мероприятия будут проведены оперативно, и мы сможем при содействии казахстанской стороны решить все необходимые вопросы для того, чтобы пострадавшие и погибшие были своевременно доставлены на родину, - сказал Тимур Рахимов. 18 января в Актобе прибыла делегация Республики Узбекистан во главе с министром по ЧС Рустамом Джураевым. В ее состав также вошли работники министерств здравоохранения, внутренних дел и дипломаты. В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы специальных служб по изучению обстоятельств и выявлению причин трагедии, унесшей жизни 52 человек. Задействованы более 80 сотрудников и 30 единиц техники органов внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, прокуратуры, акимата области, местных дорожных служб и др.