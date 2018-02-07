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Происшествия

Уже 6 операций перенесла пострадавшая при взрыве в Уральске учительница

Аселим НИГМЕТОВА продолжает лечение в клинике Самары Российской Федерации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аселим Нигметова На сегодняшний день Аселим НИГМЕТОВА перенесла уже 6 операций по восстановлению кожного покрова. - У Аселим восстановилось более 40% кожи. Она еще находится в отделении реанимации и к ней по-прежнему никого кроме супруга не пускают, - пояснил Ерлан НИГМЕТОВ. - Она проходит комплексное лечение и в скором времени будут проведены еще операции. Также Ерлан НИГМЕТОВ рассказал, что через несколько дней клиника выставит счет за проведенное лечение, но какая там будет
gorod
Уже 6 операций перенесла пострадавшая при взрыве в Уральске учительница
Аселим НИГМЕТОВА продолжает лечение в клинике Самары Российской Федерации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аселим Нигметова На сегодняшний день Аселим НИГМЕТОВА перенесла уже 6 операций по восстановлению кожного покрова. - У Аселим восстановилось более 40% кожи. Она еще находится в отделении реанимации и к ней по-прежнему никого кроме супруга не пускают, - пояснил Ерлан НИГМЕТОВ. - Она проходит комплексное лечение и в скором времени будут проведены еще операции. Также Ерлан НИГМЕТОВ рассказал, что через несколько дней клиника выставит счет за проведенное лечение, но какая там будет сумма - пока неизвестно. Напомним, при взрыве в частном доме пострадали 6 человек. 37-летняя женщина на седьмом месяце беременности была доставлена в ОКБ с 85% ожогов тела. Врачи планировали ее отвезти самолетом санавиации в Астану. Супруг пострадавшей рассказал, что в день трагедии женщина пошла на кухню, чтобы приготовить завтрак для семьи. После чего он услышал сильных хлопок, выбежал на кухню и увидел, что жена буквально вся горит. Мужчина начал тушить на ней одежду, однако она получила сильнейшие ожоги. Позже стало известно, что спасти ребенка врачам не удалось.
Пожар Взрыв

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