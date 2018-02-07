Уже 6 операций перенесла пострадавшая при взрыве в Уральске учительница

Аселим НИГМЕТОВА продолжает лечение в клинике Самары Российской Федерации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аселим Нигметова На сегодняшний день Аселим НИГМЕТОВА перенесла уже 6 операций по восстановлению кожного покрова. - У Аселим восстановилось более 40% кожи. Она еще находится в отделении реанимации и к ней по-прежнему никого кроме супруга не пускают, - пояснил Ерлан НИГМЕТОВ. - Она проходит комплексное лечение и в скором времени будут проведены еще операции. Также Ерлан НИГМЕТОВ рассказал, что через несколько дней клиника выставит счет за проведенное лечение, но какая там будет