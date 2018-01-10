Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата г. Уральск, в 2017 году были заменены 7 лифтов в жилых домах. - Лифты были заменены в домах по адресам: микрорайон Строитель, 29, 27/1, 33, микрорайон Кунаева, 11, 70, улица Курмангазы, 210/1 и проспект Достык, 207. В 2018 году в 10 многоэтажках в рамках модернизации пассажирских лифтов они будут обновлены, - рассказали в пресс-службе городского акимата. Стоит отметить, что каждый лифт обходится бюджету в 8-8,5 млн тенге. За них жильцы будут платить порядка двух тысяч тенге в течение 10 лет.