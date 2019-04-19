Об этом стало известно из анонимного опроса студентов, проведенного агентством по делам государственной службы по противодействию коррупции по ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказал руководитель департамента по делам государственной службы по противодействию коррупции по ЗКО Болат Исаков, сфера образования входит в топ-30 сфер, подверженных коррупции, после органов внутренних дел и медицины.
- В связи с этим департаментом при активной поддержке членов специальной мониторинговой группы был проведен социологический опрос среди студентов 19 колледжей Уральска и 4 университетов ЗКО о состоянии и восприятии коррупции студентами этих учреждений. В опросе приняли участие 2034 студента. Из них 1663 - это студенты колледжей, остальные 371 это студенты наших университетов, - пояснил Болат Исаков. - Как показал опрос, учебными заведениями области ведется определенная работа по предупреждению коррупции.
Стоит отметить, что 7,3% процента студентов ЗКАТУ имени Жангир хана указали, что давали взятки, суммы варьируются до 5 тысяч тенге до 200 тысяч тенге. По Западно-Казахстанскому государственному университету имени Махамбета Утемисова указаны суммы взяток от 1000 тенге, а также было указано, что взятка была в виде подарка или кондитерского изделия - торт.
- Характерны коррупционные ситуации для всех учебных заведений, это сфера при сдаче рейтинга, при сдаче зачетов, экзаменов, при защите дипломной работы, распределении грантов, льгот, продажи дипломов, защите диссертации и проектов, - дополнил Болат Исаков. - Кроме того, студенты КазИИТУ и ЗКИТУ также указали коррупционные риски в ситуации при распределении мест в общежитии, а также при переводе студентов из одного вуза в другой.
Между тем, 13,3% респондентов КазИИТУ и 48% ЗКАТУ имени Жангир хана считают, что коррупция в вузе распространена при приеме на работу преподавателей и распределении учебных часов. При поступлении в колледж сталкивались с коррупцией 16,6 % опрошенных студентов педагогического колледжа и 14,4 % опрошенных музыкального колледжа имени Курмангазы. При обучении сталкивались с коррупции 23% опрошенных высшего технического колледжа и 26 % студентов педагогичского колледжа.
- Опрошенными отмечено, что сумма взятки при поступлении музыкальный колледж составила 150 тысяч тенге, в колледже Евразия - 20 тысяч тенге, - отметил Болат Исаков. - В медицинском колледже Максат сопряжены с коррупцией такие предметы, как химия, физическая культура и отоларингология.
