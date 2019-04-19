Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента по делам государственной службы по противодействию коррупции по ЗКО Болат Исаков, сфера образования входит в топ-30 сфер, подверженных коррупции, после органов внутренних дел и медицины. - В связи с этим департаментом при активной поддержке членов специальной мониторинговой группы был проведен социологический опрос среди студентов 19 колледжей Уральска и 4 университетов ЗКО о состоянии и восприятии коррупции студентами этих учреждений. В опросе приняли участие 2034 студента. Из них 1663 - это студенты колледжей, остальные 371 это студенты наших университетов, - пояснил Болат Исаков. - Как показал опрос, учебными заведениями области ведется определенная работа по предупреждению коррупции. Стоит отметить, что 7,3% процента студентов ЗКАТУ имени Жангир хана указали, что давали взятки, суммы варьируются до 5 тысяч тенге до 200 тысяч тенге. По Западно-Казахстанскому государственному университету имени Махамбета Утемисова указаны суммы взяток от 1000 тенге, а также было указано, что взятка была в виде подарка или кондитерского изделия - торт. - Характерны коррупционные ситуации для всех учебных заведений, это сфера при сдаче рейтинга, при сдаче зачетов, экзаменов, при защите дипломной работы, распределении грантов, льгот, продажи дипломов, защите диссертации и проектов, - дополнил Болат Исаков. - Кроме того, студенты КазИИТУ и ЗКИТУ также указали коррупционные риски в ситуации при распределении мест в общежитии, а также при переводе студентов из одного вуза в другой. Между тем, 13,3% респондентов КазИИТУ и 48% ЗКАТУ имени Жангир хана считают, что коррупция в вузе распространена при приеме на работу преподавателей и распределении учебных часов. При поступлении в колледж сталкивались с коррупцией 16,6 % опрошенных студентов педагогического колледжа и 14,4 % опрошенных музыкального колледжа имени Курмангазы. При обучении сталкивались с коррупции 23% опрошенных высшего технического колледжа и 26 % студентов педагогичского колледжа. - Опрошенными отмечено, что сумма взятки при поступлении музыкальный колледж составила 150 тысяч тенге, в колледже Евразия - 20 тысяч тенге, - отметил Болат Исаков. - В медицинском колледже Максат сопряжены с коррупцией такие предметы, как химия, физическая культура и отоларингология. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.