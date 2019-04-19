19 апреля в школе-лицее естественно-математического направления №38 имени А.Молдагуловой прошел областной семинар-практикум попечительских советов "Қоғам. Ізгілік. Болашақ". В семинаре приняли участие руководитель управления профилактики коррупции департаменте агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО Биржан Хайруллин, представители управления образования и председатели попечительских советов организаций образования. В состав попечительских советов не могут быть включены представители администрации школ. – Главной целью сегодняшнего семинара является оказание методической помощи попечительским советам, обмен опытом и разъяснение приказа министра образования о деятельности попечительских советов. Они обеспечивают прозрачность и открытость работы школ, могут контролировать воспитательную работу, вносить свои рекомендации по организации досуга школьников, планировать школьный бюджет, вносить изменения в устав школы. В состав попечительского совета должны входить минимум девять человек, среди которых могут быть родители, выпускники школы, предприниматели. Директора и завучи не могут быть включены в этот список, - рассказала руководитель отдела управления образования ЗКО Луара Батыргалиева. Выяснилось, что члены попечительского совета могут контролировать работу школьных столовых. – Среди представителей попечительских советов очень важно привить антикоррупционную культуру. Ведь именно они следят за качеством образования, питания, за материально-технической базой школ. Члены попечительского совета должны активно участвовать в этих процедурах. Ведь от этого зависит качество образования, - пояснил Биржан Хайруллин.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.