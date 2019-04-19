Скриншот с видео. Фото из архива В департаменте полиции Атырауской области подсчитали дорожно-транспортные происшествия, произошедшие с 15 по 18 апреля. Больше всего аварий случилось в день начала ливня, во вторник, 16 апреля, и в снегопад. - Шестьдесят два ДТП за три дня произошло в городе Атырау. 18 апреля в 10 местах по городу работали регулировщики дорожного движения. Особую опасность вызывали центральный мост, который находился во власти льда. Акимат и полиция приступили к использованию инертных материалов, - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Назымгуль Кайсагалиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.