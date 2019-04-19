Иллюстративное фото из архива "МГ" Девушка была задушена. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, по подозрению в преступлении задержали второкурсника колледжа. Возбудили дело по статье 99 УК РК «Убийство». В управлении образования рассказали, что девушка ранее воспитывалась в Яйсанской спецшколе, родители неизвестны. У девушки была задержка психического развития, она состояла на учете у психиатра. В колледже она училась на швею. Предположительно, ее задушили ремнем от сумки. Идет расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.