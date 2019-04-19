Фото из архива "МГ" По данным пресс-службы акима Уральска, с 9.00 начнется посадка деревьев с участием акима города. Деревья будут высажены на правом берегу р.Чаган в городском парке культуры и отдыха. Планируется посадить 800 штук ясеня и дуба. Возле здания НИШ планируется посадить 100 дубов. - В рамках субботника запланированы работы по побелке деревьев по пр.Н.Назарбаева и Евразия. Санитарная очистка городской территории по улицам Согласия, Тәуелсіздік, Чкалова и микрорайон "Жұлдыз". Хотелось бы отметить, что в этот день убираться будут не только указанные районы. Уборка также пройдет по ул. С. Датова от пр. Абулхаир хана с выходом на трассу Уральск-Желаево до мкр. Нур. Желающие жители города могут присоединиться к нам. Место сбора - по ул. С. Датова перед ТД АСТАНА в 09.00 часов. Кроме того, горожане могут выйти и убрать территории возле своих домов, - сообщили в пресс-службе акима города. Нужно отметить, что в этот день на субботник выйдут работники всех предприятий города, бизнес-объектов, КСК. Вывозить мусор будет ТОО "Жайык Таза Кала" и ТОО "Орал Таза Сервис". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.