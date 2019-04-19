Накануне работодатель вручил им соответствующие уведомления. В итоге 75 человек со дня на день могут остаться без работы. - Мы пойдем на крайние меры. Будем голодовку объявлять, а что делать?! Как домой нам приходить, семьям говорить. Что кушать? Все с детьми, в кредитах, - говорит рабочий ТОО «ТД Фатон» Дмитрий Девицын. На самом предприятии объясняют: увольнение рабочих – тоже вынужденная мера. По словам учредителя ТОО ТД «Фатон», завод на грани закрытия. А причина, по словам бизнесмена, в том, что владелец железнодорожной ветви, по которой они перевозят сырье, не пропускает вагоны. - Договор действующий у нас. Он подписан, предоплата и деньги там есть. По какой причине нам не ставят вагоны, запрещают проезд, мы не знаем. Других же путей нет. Дело в том, что при отсутствии альтернативного железнодорожного пути, вагоны должны беспрепятственно проходить, - утверждает учредитель ТОО «ТД Фатон» учредитель ТОО "ТД Фотон" Александр Лукиенко. В дело вмешались сотрудники департамента комитета по регулированию естественных монополий Актюбинской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.