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Социум

В 16 уральских школах количество учащихся превышает норму

В среднем в классах городских школ обучаются по 28 учеников вместо положенных 25, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления контроля качества безопасности товаров и услуг города Уральск Мадениет Танауов, в 16 городских школах были выявлены нарушения, которые касаются наполняемости классов. – Ни один директор на сегодняшний день не оштрафован, им лишь выданы предписания об устранении выявленных нарушений со сроками выполнения. Срок составляет полгода и у всех он у всех разный. Пока эти сроки не подошли. При истечении это
Арайлым Усербаева
В 16 уральских школах количество учащихся превышает норму
В среднем в классах городских школ обучаются по 28 учеников вместо положенных 25, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления контроля качества безопасности товаров и услуг города Уральск Мадениет Танауов, в 16 городских школах были выявлены нарушения, которые касаются наполняемости классов. – Ни один директор на сегодняшний день не оштрафован, им лишь выданы предписания об устранении выявленных нарушений со сроками выполнения. Срок составляет полгода и у всех он у всех разный. Пока эти сроки не подошли. При истечении этого времени, если нарушения не будут устранены, предписания будут направлены в суд. Предписания выписаны ни на директоров, а на юридических лиц, - сообщил Мадениет Танауов. Стоит отметить, что по нормам в классах должны обучатся максимум 25 детей, тогда как в 16 городских школах в среднем обучались по 28 детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
школа ученики

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