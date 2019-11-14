В 16 уральских школах количество учащихся превышает норму

В среднем в классах городских школ обучаются по 28 учеников вместо положенных 25, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления контроля качества безопасности товаров и услуг города Уральск Мадениет Танауов, в 16 городских школах были выявлены нарушения, которые касаются наполняемости классов. – Ни один директор на сегодняшний день не оштрафован, им лишь выданы предписания об устранении выявленных нарушений со сроками выполнения. Срок составляет полгода и у всех он у всех разный. Пока эти сроки не подошли. При истечении это