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Социум

В 2 раза выросло число заболевших ОРВИ в Атырауской области

С 29 января по 4 февраля зарегистрировано уже 639 случаев заболеваний ОРВИ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта zdorovie.ru В Атырауской области с 29 января по 4 февраля 2018 года зарегистрировано 639 случаев острой респираторной инфекции (ОРВИ). Данный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 106,4. - Показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос в 2 раза. Число случаев ОРВИ среди детей до 14 лет – 474, детей до 1 года – 77, беременных – 106. Госпитализировано - 159, из них беременных – 79, детей до 1 года - 24. Госпит
gorod
В 2 раза выросло число заболевших ОРВИ в Атырауской области
С 29 января по 4 февраля зарегистрировано уже 639 случаев заболеваний ОРВИ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта zdorovie.ru В Атырауской области с 29 января по 4 февраля 2018 года зарегистрировано 639 случаев острой респираторной инфекции (ОРВИ). Данный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 106,4. - Показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос в 2  раза. Число случаев ОРВИ среди детей до 14 лет – 474, детей до 1 года – 77, беременных – 106. Госпитализировано - 159, из них беременных – 79, детей до 1 года - 24. Госпитализировано по области с пневмонией – 49, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области. По сообщению медиков, случаев заболеваний гриппом в Атырауской области не зарегистрировано. В связи с данными прогноза комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в феврале. Министерством здравоохранения дополнительно выделено для Атырауской области 10 тысяч доз вакцины против гриппа для вакцинации школьников. В области по состоянию на 4 февраля против гриппа привито 70615 человек, что составляет 11,9% населения области. В течение января в поликлиниках области проведена вакцинация против гриппа школьников на бесплатной основе, дополнительно было привито 9099 детей. Камилла МАЛИК
ОРВИ заболевание

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