В 2 раза выросло число заболевших ОРВИ в Атырауской области

С 29 января по 4 февраля зарегистрировано уже 639 случаев заболеваний ОРВИ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта zdorovie.ru В Атырауской области с 29 января по 4 февраля 2018 года зарегистрировано 639 случаев острой респираторной инфекции (ОРВИ). Данный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 106,4. - Показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос в 2 раза. Число случаев ОРВИ среди детей до 14 лет – 474, детей до 1 года – 77, беременных – 106. Госпитализировано - 159, из них беременных – 79, детей до 1 года - 24. Госпит