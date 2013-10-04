фото с сайта yvision.kz фото с сайта yvision.kz В планах Казахстана и Китая в 2014 году увеличить грузооборот железнодорожного транспорта по двум пограничным переходам Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос до 21,9 миллиона тонн, передает Today.kz со ссылкой на Zhol.tv Стороны договорились об этом в ходе очередного, 22-го совещания смешанных комиссий пограничных железных дорог двух стран в китайском городе Урумчи. Казахстанскую делегацию возглавлял управляющий директор по эксплуатационной работе АО "НК "КТЖ" Бауржан Урынбасаров, китайскую - начальник Урумчийской железной дороги Чжень Чжуни. "Стороны предварительно согласовали объем перевозок грузов через железнодорожные переходы РК и КНР на 2014 год в размере 21900 тысяч тонн, в том числе из КНР в РК 9000 тысяч тонн, из РК в КНР – 12900 тысяч тонн", - сообщается в протоколе, подписанном по итогам переговоров. КТЖ предлагает следующий объем перевозок: из КНР в РК через Алашанькоу - Достык 6,7 миллиона тонн, Хоргос – Алтынколь 2,3 миллиона тонн; из РК в КНР через Достык – Алашанькоу 11,6 миллиона тонн, Алтынколь – Хоргос 1,3 миллиона тонн. Урумчийская железная дорога предлагает: из КНР в РК через Алашанькоу - Достык 6 миллионов тонн, Хоргос – Алтынколь 2,3 миллиона тонн; из РК в КНР через Достык – Алашанькоу 10,6 миллиона тонн, Алтынколь – Хоргос 3 миллиона тонн. "Окончательный объем перевозок грузов будет согласован на совещании ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог) по согласованию объемов перевозок грузов в 2014 году", – сообщается в протокольной записи. В прошлом году казахстанско-китайский грузооборот составил 16,5 миллиона тонн, в 2011 – 15,2 миллиона тонн.