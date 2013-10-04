фото с сайта inform.kz фото с сайта inform.kz Вчера в Капчагайское водохранилище выпустили 180 тысяч сеголеток карпа, толстолобика и белого амура, которых вырастили в Капчагайском нерестово-выростном хозяйстве, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства охраны окружающей среды РК. "Для сохранения биоразнообразия в Балхаш-Алакольском бассейне в текущем году из государственного бюджета выделено более 92 млн тенге. В текущем году Капшагайское нерестово-выростное хозяйство вырастит и выпустит в водоемы 8,4 млн штук сеголеток карпа и растительноядных видов рыб", - сообщили в ведомстве. Ранее в Кызылординской области выпустили в озеро Камышлыбаш и в реку Сырдарья 1,6 млн штук сеголеток карпа, толстолобика и белого амура. Также в планах ведомства выпустить в водоемы Арало-Сырдарьинского бассейна 14,8 млн штук сеголеток и 420 тысяч штук двухлеток карпа и растительноядных видов рыб (толстолобик и белый амур). На эти цели выделено более 192 млн тенге. Всего в 2013 году предприятия воспроизводственного комплекса выпустят в водоемы страны более 158 млн штук молоди ценных видов рыбы – осетровых, сиговых, карповых и растительноядных видов рыб (белый амур, толстолобик).