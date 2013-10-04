Ипотека ушла в минус в 13 регионах. В  Алматы объем ипотечных кредитов сократился на 6,8 миллиардов тенге. Ипотека в Астане в минусе на 3,2 миллиарда тенге. Общий объем ипотечных займов казахстанских банков опустился до отметки в 833,6 миллиардов тенге. Ипотечные кредиты БВУ РК. Регионы. Август, 2013. tablica 1 Источник: ranking.kz