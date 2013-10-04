Стали известны подробности подрыва мужчины на российско-украинской границе в пункте пропуска "Бачевск" в Сумской области. Трагедия произошла минувшей ночью в 00:15 по местному времени. К пункту пропуска приехал автобус с молдавскими номерами. Помимо четырех молдаван, украинские пограничники в салоне нашли пятого мужчину , который прятался. Для дополнительной проверки неизвестного доставили в кабину паспортного контроля, где он показал паспорт гражданина России, но как оказалось, документ ему не принадлежит. Мужчина подорвал себя гранатой и погиб. Двое пограничников получили ранения и были доставлены в больницу.