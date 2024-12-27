В 2024 году в Казахстане выпущено более 113 тысяч легковых автомобилей

По данным Бюро национальной статистики, с января по ноябрь 2024 года казахстанские автопроизводители выпустили 125 117 единиц транспортных средств на общую сумму 1,62 трлн тенге. Это на 9,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Бюро национальной статистики, с января по ноябрь 2024 года казахстанские автопроизводители выпустили 125 117 единиц транспортных средств на общую сумму 1,62 трлн тенге. Это на 9,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной объем производства пришелся на легковые автомобили. Всего выпущено 113 419 легковых машин (-8,9% к январю-ноябрю 2023 года), 6 792 единиц грузовых автомобилей (-17,4%), 2 557 автобусов (-4,2%), а также также 1 823 прицепов и полуприцепов и 526 единиц прочей спецтехники. Доля автомобилестроения в машиностроении страны сохраняется на уровне 40,7%.

— В 2024 году отечественные автопроизводители добились значительных успехов: расширен модельный ряд, освоены новые технологии и укрепляется компонентная база. В 2025 году мы ожидаем еще больше предложений и возможностей нашим потребителям для приобретения новых автомобилей, что станет важным шагом вперед в обновлении автопарка и улучшении качества жизни казахстанцев, –— прокомментировала президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева.

По данным Казахстанского автомобильного союза, с января по ноябрь 2024 года в Костанае (Allur) выпущено 77 526 единиц техники (-6,4% к аналогичному периоду прошлого года), в Алматы (Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty) – 38 310 легковых и коммерческих автомобилей (-17%), в Семее ("СемАЗ", Daewoo Bus Kazakhstan) – 4 364 единиц коммерческой техники (+12,7%), в Карагандинской области (QazTehna) – 1 356 единиц техники (-3,5%), в Кокшетау ("КамАЗ-Инжиниринг") – 1 084 единиц коммерческой техники (-9,8%).

Больше всего казахстанские предприятия выпустили автомобили Hyundai (37 523 единиц), Chevrolet (32 108), Kia (22 056), Jac (12 248) и Jetour (9 392). В разрезе моделей больше всего в 2024 году произведено Chevrolet Cobalt (27 316), Hyundai Tucson (19 080), Kia Sportage (8 309), Hyundai Elantra (5 766) и Jetour X70 (4 464).

По данным Казахстанского автомобильного союза, с января по ноябрь 2024 года официальные дилеры реализовали 179 628 новых транспортных средств. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерство продаж за брендами Hyundai, Chevrolet и Kia.