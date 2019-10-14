Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В 21 веке пьём речную воду - жители села ЗКО

Жители поселка Октябрьское района Байтерек утверждают, что вынуждены пить речную воду, вследствие чего многие из-них страдают от заболеваний почек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Поселок Октябрьское расположен на территории Мичуринского сельского округа, за пешеходным мостом на берегу реки Чаган, в двух километрах от Уральска. В поселке проживают около 500 человек, большинство из них работают в городе и вынуждены каждый день ездить на работу на такси, так как автобус №10, по словам людей, ездит с большими перебоями. Люди рассказали, что проблема с перебоями в работе маршрутного ав
Арайлым Усербаева
В 21 веке пьём речную воду - жители села ЗКО
Жители поселка Октябрьское района Байтерек утверждают, что вынуждены пить речную воду, вследствие чего многие из-них страдают от заболеваний почек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Поселок Октябрьское расположен на территории Мичуринского сельского округа, за пешеходным мостом на берегу реки Чаган, в двух километрах от Уральска. В поселке проживают около 500 человек, большинство из них работают в городе и вынуждены каждый день ездить на работу на такси, так как автобус №10, по словам людей, ездит с большими перебоями. Люди рассказали, что проблема с перебоями в работе маршрутного автобуса №10 начались около года назад. – Самой главной проблемой для нас является автобус. В поселке у нас нет своего детского сада, и дети ходят в дошкольные учреждения города. Каждое утро люди не могут дождаться автобус и вынуждены ехать на такси. Каждая поездка обходится в 1500 тенге, и эта сумма не каждому по карману. Мы жаловались в акимат, в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, но, увы, никаких результатов нет, - рассказала жительница села Лариса Могила. Кроме этого, жители села утверждают, что за весь день на рейс должны выходить всего два автобуса марки ПАЗ, которые должны ездить с интервалом в 40 минут. Детей школьного возраста забирают школьные автобусы. – Чтобы успеть на работу, каждое утро мы выходим из дома в 6.30. В рабочие дни нам не удается уехать на автобусе, поэтому нам приходится вызывать такси и то не факт, что таксисты к нам приедут. Каждый раз я плачу около 1200 тенге, а зарплата у меня всего 45 тысяч тенге. Как прикажете выживать на эту сумму, большая часть из которой уходит на поездки на такси? В акимате каждый раз обещают решить нашу проблему. В нашем поселке проживают более 500 человек, 150 из которых - дети. Маленькие дети по утрам вынуждены идти на остановку пешком через висячий мост. Там они часами ждут "десятку", а она не едет. Водители на наши замечания никак не реагируют. Мы устали так жить, вроде поселок находится рядом с городом, а условия у нас такие, будто мы живем в каком-то отдаленном поселке, - возмутилась жительница села Айгуль Уалиахметова. Еще одной головной болью жителей села является отсутствие питьевой воды. Люди вынуждены пить речную воду. – В 21 веке мы пьём речную воду! Это же уму непостижимо! Около 30 жителей села страдают от камней в почках, а все из-за того, что мы пьем грязную речную воду. Дети и старики болеют. В соседних селах провели водопровод, напор слабый, но вода есть. Я ходил к заместителю акима области, который сказал, что ПСД на проведение водопровода готово и что до конца года у нас будет чистая вода. Но, как вы видите, мы до сих пор сидим без воды, - говорит житель села Курмангазы Хайруллин. В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск заявили, что в данный момент маршрут №10 обслуживает ТОО "ПАП №1", однако в скором времени эти функции будут переданы другому предприятию. – Именно на работу маршрута №10 поступает очень много жалоб со стороны жителей города, и нами были неоднократно организованы проверки. Наши сотрудники выписывали предписания на устранение неполадок, однако никаких результатов это не дало. Сейчас было принято решение о расторжении договора с ТОО "ПАП №1" на обслуживание данного маршрута. Основанием расторжения договора является невыполнение условий договора со стороны перевозчика. По городу у нас работают шесть перевозчиков, и с 1 ноября 2019 года №10 маршрут будет передан другому предприятию. Мы будем определять условия передачи обслуживания данного маршрута, - сообщил заместитель руководителя отдела автомобильных дорог и пассажирского транспорта города Уральск Муслим Жардемов. Что касается воды, аким Мичуринского сельского округа Беккали Бержанов рассказал, что по программе "Ак Булак" в следующем году в поселке планируется проведение водопровода. – Проектно-сметная документация готова. Заказчиком является районный отдел архитектуры и строительства. В следующем году заказчик должен расплатиться с подрядчиками, после чего подрядчики приступят к работам. В данный момент в поселке есть несколько колодцев, вода которых пригодна для питья. Кроме этого, в поселке Жамбыл, который находится в трех километрах от поселка Октябрьское, планируется строительство школы, которая предназначена для детей двух близлежащих поселков - это Октябрьское и Зеленое, - сообщил Беккали Бержанов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
вода мост автобус люди

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article