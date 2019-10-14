В 21 веке пьём речную воду - жители села ЗКО

Жители поселка Октябрьское района Байтерек утверждают, что вынуждены пить речную воду, вследствие чего многие из-них страдают от заболеваний почек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Поселок Октябрьское расположен на территории Мичуринского сельского округа, за пешеходным мостом на берегу реки Чаган, в двух километрах от Уральска. В поселке проживают около 500 человек, большинство из них работают в городе и вынуждены каждый день ездить на работу на такси, так как автобус №10, по словам людей, ездит с большими перебоями. Люди рассказали, что проблема с перебоями в работе маршрутного ав