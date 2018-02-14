В 27 школах Атырау построят спортивные площадки

Новые площадки будут соответствовать всем требованиям и нормам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом рассказал аким города Атырау Серик ШАПКЕНОВ, отчитываясь об итогах социально- экономического развития областного центра перед активом и общественностью. Каждая из них будет включать в себя беговую дорожку, площадки для мини-футбола, футбола, баскетбола и волейбола. Также на них будут располагаться площадки для гимнастики и спортивных игр и яма для прыжков в длину. 1. с.Еркин-кала, ул.Ескалиева, д.29 2. Талгайранская основная школа 3. Школа им.Смагулова, с.Томарлы, ул.Смагулова, 1