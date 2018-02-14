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Спорт

В 27 школах Атырау построят спортивные площадки

Новые площадки будут соответствовать всем требованиям и нормам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом рассказал аким города Атырау Серик ШАПКЕНОВ, отчитываясь об итогах социально- экономического развития областного центра перед активом и общественностью. Каждая из них будет включать в себя беговую дорожку, площадки для мини-футбола, футбола, баскетбола и волейбола. Также на них будут располагаться площадки для гимнастики и спортивных игр и яма для прыжков в длину. 1. с.Еркин-кала, ул.Ескалиева, д.29 2. Талгайранская основная школа 3. Школа им.Смагулова, с.Томарлы, ул.Смагулова, 1
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В 27 школах Атырау построят спортивные площадки
Новые площадки будут соответствовать всем требованиям и нормам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Об этом рассказал аким города Атырау Серик ШАПКЕНОВ, отчитываясь об итогах социально- экономического развития областного центра перед активом и общественностью. Каждая из них будет включать в себя беговую дорожку, площадки для мини-футбола, футбола, баскетбола и волейбола. Также на них будут располагаться площадки для гимнастики и спортивных игр и яма для прыжков в длину. 1. с.Еркин-кала, ул.Ескалиева, д.29 2. Талгайранская основная школа 3. Школа им.Смагулова, с.Томарлы, ул.Смагулова, 17А 4. Школа 21 им.Жамбыла, ул.Махамбета 5. Школа № 22 им.А.Молдагуловой 6. Школа №2, ул.Тайманова-Жансугурова 7. Школа №4 им.Гагарина, ул.Макатаева 8. Школа №6 им.Монкеулы, пр.Азаттык, д.162 9. Школа №8 им.Атамбаева, пр.Азаттык, д.133а 10. Школа №9 им.Уалиханова, ул.Ш.Уалиханова, д.89 11. Школа №11 им.Алтынсарина, ул.П.Морозова, д.69 12. Школа №12 им.Досымовой, ул.М.Утемисова, д.111 13. Школа №13 им.Байболсынова, ул.Канцева, 1 14. Школа №18 им.Крупской 15. Школа №19 им.Сатпаева, Авангард-2, мкр. 19-А 16. Школа №27 им.Тайманова, Привокзальный, 3мкр., №22-б 17. Школа №33, мкр.Сарыкамыс, ул.Бокен Би, 8 18. Школа гимназия 20 им.Пушкина 19. Школа им. И. Тайманова, п.Жумыскер, ул.Баймуханова 20. Школа им.(М. Бекмухамедова)Абая, ул.А.Кунанбаева, 19А 21. Школа им.Амангельдыс, Дамба, ул.Г.Кабышева, 13Б 22. Школа им.Б.Нысанбаева, с.Бирлик, ул.Бекет ата, д. 33а 23. Школа им.Жамбыла, с.Жанаталап 24. Школа им. Жангельдина, ул.А.Кунанбаева, д.6, п.Балыкшы 25. Школа им.Сатпаева, ул.Аккулова, п. Геолог 26. Школа им. Ф.Онгарсыновой, с.Атырау, Атырауский с.о 27. Школа-гимназия №34, мкр.Алмагуль, 26
Ерлан ОМАРОВ
спорт строительство школы площадки

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