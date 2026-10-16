В 51 организации ЗКО не страховали сотрудников от несчастных случаев

Работодатели игнорировали обязательное страхование от несчастных случаев на производстве.

Прокуратура ЗКО проверила соблюдение трудового законодательства в регионе и выявила массовые нарушения. В 51 организации работодатели не застраховали своих сотрудников от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) обязанностей.

После вмешательства надзорного органа права 4 720 работников были полностью восстановлены - их обеспечили обязательным страхованием.

В прокуратуре ЗКО подчеркнули, что страхование гарантирует сотрудникам социальную и финансовую защиту в случае получения производственной травмы, утраты трудоспособности или гибели на рабочем месте.