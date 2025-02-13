В 75 млн тенге обойдется аренда квартир для госслужащих акимату Уральска

Акимат Уральска выставил лоты об аренде 10-ти трёхкомнатных квартир на общую сумму 75 миллионов тенге. Примечательно, что согласно технической спецификации, квартиры должны быть расположены не выше 3-го этажа и площадью не менее 90 квадратных метров.

Акимат Уральска выставил лоты об аренде 10-ти трёхкомнатных квартир на общую сумму 75 миллионов тенге. Примечательно, что согласно технической спецификации, квартиры должны быть расположены не выше 3-го этажа и площадью не менее 90 квадратных метров. Также в помещении должен быть сделан качественный ремонт с теплым полом, ламинатным или паркетным покрытием. Пластиковые окна, спутниковое телевидение и интернет. Из мебели должно быть в квартире согласно лоту: кондиционер, микроволновка, встроенная газплита, духовой шкаф, холодильник, морозильная камера, гардеробная, кровать, диван, кухонный гарнитур, кухонный стол со стульями, мягкий уголок, ролл шторы, портьеры и тюли. Стиральная машина, гладильная доска и сушка для белья. Санузел с душевой кабиной или ванной.

Срок проживания в квартире указан с января 2025 года до 31 декабря 2026 года.

К тому же, квартира должна быть расположена поблизости с садом, школой, остановкой и торговыми домами в спальном районе. Территория двора должна быть огорожена, выложена брусчаткой, с детской площадкой и стоянкой для автомобилей.

Аренда такой квартиры на два года должна обходиться акимату Уральска в 7,5 млн тенге каждая.

Между тем, в акимате города прокомментировали выставленные лоты об аренде квартир.

— По итогам конкурса государственных закупок определены поставщики девяти квартир: ИП «Султан», ИП «WEST TENDER» и ИП «SALYK-KAZYNA». Один из лотов, на квартиру за 7,5 миллионов тенге не был разыгран. Согласно технической спецификации, квартиры должны соответствовать определенным требованиям, — пояснили в горакимате.

Также дополнили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 77 закона РК «О жилищных отношениях», жилище из коммунального жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предоставляется по решению местного исполнительного органа по месту жительства заявителя на основании решения жилищной комиссии.

— Аренда жилища из частного жилищного фонда предназначаются для сотрудников, назначенных на должность в порядке ротации и работникам из других регионов Казахстана на период исполнения ими должностных обязанностей, которые в связи с характером их трудовых отношений должны проживать по месту работы, — пояснили в акимате.

В ведомстве отметили, что в последние годы в Уральске не ведется строительство многоквартирных домов для государственного жилищного фонда.