В аэропорту Атырау установили амбулифт для пассажиров с ограниченными возможностями

Лифт приобрели по инициативе СПК "Атырау", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с личной страницы Гульназ Космурзиевой в Facebook В международном аэропорту Атырау установили амбулифт - специальную машину для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолета для людей с ограниченными возможностями. - У нас есть амбулифт, специальный подъемник для посадки людей с инвалидностью! Огромное спасибо сотрудникам ATMA-Аэропорт: с удобствами посадят и встретят! Нашему аэропорту респект! - высказалась атыраучанка Гульназ Космурзиева на своей личной страничке в Facebook. Лифт в АО "Атм