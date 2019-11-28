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Социум

В аэропорту Атырау установили амбулифт для пассажиров с ограниченными возможностями

Лифт приобрели по инициативе СПК "Атырау", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с личной страницы Гульназ Космурзиевой в Facebook В международном аэропорту Атырау установили амбулифт - специальную машину для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолета для людей с ограниченными возможностями. - У нас есть амбулифт, специальный подъемник для посадки людей с инвалидностью! Огромное спасибо сотрудникам ATMA-Аэропорт: с удобствами посадят и встретят! Нашему аэропорту респект! - высказалась атыраучанка Гульназ Космурзиева на своей личной страничке в Facebook. Лифт в АО "Атм
gorod
В аэропорту Атырау установили амбулифт для пассажиров с ограниченными возможностями
Лифт приобрели по инициативе СПК "Атырау", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Фото с личной страницы Гульназ Космурзиевой в Facebook В международном аэропорту Атырау установили амбулифт - специальную машину для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолета для людей с ограниченными возможностями. - У нас есть амбулифт, специальный подъемник для посадки людей с инвалидностью! Огромное спасибо сотрудникам ATMA-Аэропорт: с удобствами посадят и встретят! Нашему аэропорту респект! - высказалась атыраучанка Гульназ Космурзиева на своей личной страничке в Facebook. Лифт в АО "Атма-аэропорт Атырау" приобрели по инициативе СПК "Атырау". Стоимость не назвали. Установили амбулифт еще полгода назад, однако эксплуатация началась недавно. Девушка, обожающая путешествовать, отметила, что такой амбулифт ранее был по Казахстану лишь в столице и в Алматы. - Создаются для нас условия, приятно! В эти моменты ты не чувствуешь себя инвалидом! - отметила девушка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
аэропорт

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